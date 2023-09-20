https://sputnik-georgia.ru/20230920/minsporta-gruzii-prodolzhaet-borbu-s-korruptsiey-v-federatsiyakh-282473067.html

Минспорта Грузии продолжает борьбу с коррупцией в федерациях

Минспорта Грузии продолжает борьбу с коррупцией в федерациях

В коррупционном скандале были замешаны главы федерации каратэ, а также федерации гребли 20.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-20T22:00+0400

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2023-09-20T23:37+0400

спорт

грузия

новости

тея цулукиани

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Министерство спорта Грузии в 2023 году продолжает борьбу с коррупцией в спортивных федерациях, в результате чего была упразднена федерация каратэ Грузии, заявила глава ведомства Теа Цулукиани, выступая перед депутатами в формате "Часа министра". По последним данным, Минспорта Грузии признал деятельность и финансирует 67 спортивных федераций из 93.По словам министра, в коррупционном скандале был замешан и глава федерации гребли Грузии. Выделенные на приобретение необходимого инвентаря средства для участия в турнире в Италии он потратил на личные нужды. После этого был уволен, а Федерация гребли теперь присоединилась к Федерации каноэ Грузии. Кроме того, в 2023 году Минспорта признал деятельность Национальной федерации керлинга Грузии, которая входит в Международную федерацию керлинга с 2013 года. Спортивные федерации Грузии за первые восемь месяцев 2023 года получили от министерства новый инвентарь на сумму в 3 млн 400 тысяч лари. Более 1 миллиона лари потратили лишь на инвентарь для Союза регби Грузии. По словам Цулукиани, в федерациях должна быть прозрачность финансирования и министерство должно знать на что конкретно идут выделенные средства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, тея цулукиани, министерство культуры, спорта и молодежи грузии