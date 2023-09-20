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Минспорта Грузии продолжает борьбу с коррупцией в федерациях
Минспорта Грузии продолжает борьбу с коррупцией в федерациях
В коррупционном скандале были замешаны главы федерации каратэ, а также федерации гребли 20.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-20T22:00+0400
2023-09-20T22:00+0400
2023-09-20T23:37+0400
спорт
грузия
новости
тея цулукиани
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Министерство спорта Грузии в 2023 году продолжает борьбу с коррупцией в спортивных федерациях, в результате чего была упразднена федерация каратэ Грузии, заявила глава ведомства Теа Цулукиани, выступая перед депутатами в формате "Часа министра". По последним данным, Минспорта Грузии признал деятельность и финансирует 67 спортивных федераций из 93.По словам министра, в коррупционном скандале был замешан и глава федерации гребли Грузии. Выделенные на приобретение необходимого инвентаря средства для участия в турнире в Италии он потратил на личные нужды. После этого был уволен, а Федерация гребли теперь присоединилась к Федерации каноэ Грузии. Кроме того, в 2023 году Минспорта признал деятельность Национальной федерации керлинга Грузии, которая входит в Международную федерацию керлинга с 2013 года. Спортивные федерации Грузии за первые восемь месяцев 2023 года получили от министерства новый инвентарь на сумму в 3 млн 400 тысяч лари. Более 1 миллиона лари потратили лишь на инвентарь для Союза регби Грузии. По словам Цулукиани, в федерациях должна быть прозрачность финансирования и министерство должно знать на что конкретно идут выделенные средства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тея цулукиани, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
спорт, грузия, новости, тея цулукиани, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
Минспорта Грузии продолжает борьбу с коррупцией в федерациях
22:00 20.09.2023 (обновлено: 23:37 20.09.2023)
В коррупционном скандале были замешаны главы федерации каратэ, а также федерации гребли
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Министерство спорта Грузии в 2023 году продолжает борьбу с коррупцией в спортивных федерациях, в результате чего была упразднена федерация каратэ Грузии, заявила глава ведомства Теа Цулукиани, выступая перед депутатами в формате "Часа министра".
По последним данным, Минспорта Грузии признал деятельность и финансирует 67 спортивных федераций из 93.
"Президенту федерации каратэ, которого уличили в коррупции, присудили четыре года лишения свободы. Мы прекратили признание этой федерации, но вакуума в этом виде спорта не возникло. Мы признали новую федерацию – Национальную федерацию спортивного каратэ Грузии", – заявила Цулукиани.
По словам министра, в коррупционном скандале был замешан и глава федерации гребли Грузии.
Выделенные на приобретение необходимого инвентаря средства для участия в турнире в Италии он потратил на личные нужды. После этого был уволен, а Федерация гребли теперь присоединилась к Федерации каноэ Грузии.
Кроме того, в 2023 году Минспорта признал деятельность Национальной федерации керлинга Грузии, которая входит в Международную федерацию керлинга с 2013 года.
Спортивные федерации Грузии за первые восемь месяцев 2023 года получили от министерства новый инвентарь на сумму в 3 млн 400 тысяч лари. Более 1 миллиона лари потратили лишь на инвентарь для Союза регби Грузии.
По словам Цулукиани, в федерациях должна быть прозрачность финансирования и министерство должно знать на что конкретно идут выделенные средства.