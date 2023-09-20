https://sputnik-georgia.ru/20230920/mirnye-zhiteli-v-karabakhe-pod-zaschitoy-rossiyskikh-mirotvortsev--putin--282459187.html

Мирные жители в Карабахе под защитой российских миротворцев – Путин

Мирные жители в Карабахе под защитой российских миротворцев – Путин

Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий при посредничестве российских миротворцев 20.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-20T17:00+0400

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2023-09-20T17:00+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Российские миротворцы активно работают со всеми сторонами конфликта в Нагорном Карабахе, и делают все необходимое, чтобы защитить мирного населения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД КНР Ван И."Наши миротворцы очень активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в этот конфликт. Делают все, чтобы защитить мирное население", – приводит его слова РИА Новости.Обострение в КарабахеМинобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Премьер-министр Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и призвал российских миротворцев принять меры, обратившись с аналогичным призывом и к международному сообществу.В среду, 20 сентября, Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий при посредничестве российских миротворцев. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований в регионе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, политика, россия, азербайджан, армения, владимир путин, ван и, никол пашинян, баку, карабахский конфликт, нагорно-карабахский конфликт