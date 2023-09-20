https://sputnik-georgia.ru/20230920/natsbank-gruzii-prodolzhaet-prodavat-dollary-na-auktsione-282470069.html

Нацбанк Грузии продал доллары на аукционе

Нацбанк Грузии продал доллары на аукционе

С начала недели национальная валюта Грузии обесценилась по отношению к доллару на 1,6% 20.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии в среду провел валютный аукцион, по результатам торгов на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 2,6841 GEL/$1. В среду регулятор продал через аукцион 20 миллионов долларов, сообщается на сайте Нацбанка.С начала недели лари обесценился на 1,6%. Нацбанк установил обменный курс лари по отношению к доллару на понедельник в размере 2,6333 GEL/$1, на вторник – 2,6360 GEL/$1, на среду – 2,6412 GEL/$1, а на четверг – 2,6750 GEL/$1.Предыдущий раз Нацбанк провел валютный аукцион 2 июня 2023 года, когда курс доллара к лари составлял 2,6396 GEL/$1. Тогда регулятор выcтавил на аукцион 40 миллионов долларов.Курс лари к доллару начал стремительно падать с 10 мая, когда он составлял 2,483 GEL/$. С тех пор лари обесценился на 6,4%. Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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