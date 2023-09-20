https://sputnik-georgia.ru/20230920/nazvany-mesta-prazdnovaniya-tbilisoba-2023-282459706.html

Названы места празднования "Тбилисоба 2023"

Названы места празднования "Тбилисоба 2023"

"Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября 20.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-20T16:22+0400

2023-09-20T16:22+0400

2023-09-20T16:41+0400

грузия

новости

общество

батуми

тбилиси

каха каладзе

тбилисоба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/01/270960653_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_20a69dc752ccd0abb6e4e2f5a46a9311.jpg

ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Культурные и развлекательные мероприятия по случаю празднования дня города "Тбилисоба 2023" пройдут в парке Рике, Абанотубани и на площади Орбелиани 30 сентября и 1 октября, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды, в 2020 году, празднование Дня города было отменено из-за пандемии коронавируса, в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом – состоялись только церемония посвящения в "Почетные тбилисцы" и сельскохозяйственные ярмарки. По информации мэра, после завершения официальной части награждения начнется торжественный концерт, который будет транслироваться в прямом эфире. Что касается детальной программы "Тбилисоба", то по словам мэра, в ближайшие дни городские власти предоставят подробную информацию об этом. "Через несколько дней мы ознакомим тбилисцев и гостей столицы с более подробной двухдневной программой, где и какой концерт будет проходить. Мы ожидаем много гостей. Я знаю, что многие жители Тбилиси, а также жители регионов ждут праздника "Тбилисоба". В этом году у нас будет возможность отпраздновать день нашего города вместе", – заявил Каладзе. Впервые День города отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 года праздник не отмечался.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, батуми, тбилиси, каха каладзе, тбилисоба