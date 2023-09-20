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Обострение в Карабахе: российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч человек

Обострение в Карабахе: российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч человек

Около половины эвакуированных жителей - дети, отметил в Миноборны 20.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-20T12:18+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч человек из опасных районов Нагорного Карабаха, около половины вывезенных жителей — дети, сообщили в пресс-службе Минобороны.Представители российского контингента также зафиксировали с полудня 19 сентября "многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения".Обострение в КарабахеМинобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Премьер-министр Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и призвал российских миротворцев принять меры, обратившись с аналогичным призывом и к международному сообществу.В российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призвали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, в мире, армения, азербайджан, баку, никол пашинян, карабахский конфликт, нагорно-карабахский конфликт, обострение в нагорном карабахе, вооруженные столкновения 2020, обострение ситуации в карабахе, обострение на армяно-азербайджанской границе - лето 2020