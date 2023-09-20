https://sputnik-georgia.ru/20230920/oshibochka-vyshla---kak-v-germanii-pereputali-bundestag-i-byvshiy-dvorets-prezidenta-v-tbilisi-282459580.html

Ошибочка вышла – как в Германии перепутали бундестаг и бывший Дворец президента в Тбилиси?

Ошибочка вышла – как в Германии перепутали бундестаг и бывший Дворец президента в Тбилиси?

В прошлом президентская резиденция построена в период, когда страной руководил Михаил Саакашвили 20.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-20T16:13+0400

2023-09-20T16:13+0400

2023-09-20T16:38+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Германии, Христианско-демократический союз, накануне опубликовала агитационный ролик, где по ошибке вместо здания бундестага (парламента) был показан бывший дворец президента Грузии в историческом районе Тбилиси Авлабари. В ролике на одном из кадров появляется здание со стеклянным куполом, весьма похожее на бундестаг, но выяснилось, что авторы ролика, видимо, перепутали здание с бывшим зданием дворца президента, о чем им незамедлительно сообщили подписчики в соцсетях. В партии исправили ошибку и поблагодарили тех, кто ее заметил."Привет, сообщество, большое спасибо за Ваши многочисленные замечания! У нас был большой выбор куполов, и теперь мы остановились на единственном подходящем", – сказано в посте на странице партии в социальной сети Х (бывший Twitter).На прикрепленной к посту картинке изображены фотографии бундестага, бывшего президента Грузии и Капитолия, где собирается американский парламент, а еще стеклянная крышка для блюд.Бывший Дворец президента Грузии Бывшая президентская резиденция, построенная при Михаиле Саакашвили, расположена в историческом районе Тбилиси на улице Абдушелашвили. Над дворцом работали несколько архитекторов, автором проекта является Георгий Батиашвили, но достраивал здание итальянец Микеле Де Лукки, который позже построил в Тбилиси "Мост мира".Величественное здание выполнено в классическом стиле и увенчано большим куполом, украшено элементами греко-римского стиля и итальянского ренессанса. Строительство дворца длилось пять лет и обошлось в 13 миллионов лари (порядка 4,9 миллиона долларов).Президентский дворец на Авлабари опустел после того, как в декабре 2018 года президентом Грузии стала Саломе Зурабишвили. Она предпочла работать в более скромной резиденции на улице Атонели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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