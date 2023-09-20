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Папа Римский призвал прекратить боевые действия в Карабахе

Папа Римский призвал прекратить боевые действия в Карабахе

Прекращение боевых действий необходимо ради блага людей и уважения человеческого достоинства, подчеркнул Папа 20.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-20T13:49+0400

2023-09-20T13:49+0400

2023-09-20T13:49+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Папа Римский Франциск призвал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и поиску мирных решений ради блага людей.Глава Католической церкви сделал заявление в ходе всеобщей аудиенции на ватиканской площади Святого Петра.Прекращение боевых действий необходимо ради блага людей и уважения человеческого достоинства, подчеркнул Папа.Обострение в КарабахеМинобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Премьер-министр Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и призвал российских миротворцев принять меры, обратившись с аналогичным призывом и к международному сообществу.В российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призвали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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