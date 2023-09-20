https://sputnik-georgia.ru/20230920/papa-rimskiy-prizval-prekratit-boevye-deystviya-v-karabakhe-282453441.html
Папа Римский призвал прекратить боевые действия в Карабахе
Папа Римский призвал прекратить боевые действия в Карабахе
Прекращение боевых действий необходимо ради блага людей и уважения человеческого достоинства, подчеркнул Папа 20.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-20T13:49+0400
2023-09-20T13:49+0400
2023-09-20T13:49+0400
новости
в мире
общество
армения
азербайджан
баку
папа римский франциск
никол пашинян
карабахский конфликт
нагорно-карабахский конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/04/252208579_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_1148a187a97801ca9de01fdd842523ce.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Папа Римский Франциск призвал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и поиску мирных решений ради блага людей.Глава Католической церкви сделал заявление в ходе всеобщей аудиенции на ватиканской площади Святого Петра.Прекращение боевых действий необходимо ради блага людей и уважения человеческого достоинства, подчеркнул Папа.Обострение в КарабахеМинобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Премьер-министр Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и призвал российских миротворцев принять меры, обратившись с аналогичным призывом и к международному сообществу.В российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призвали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
армения
азербайджан
баку
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/04/252208579_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_fb040e2f6b988f5ba0f6f08b06d24934.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, общество, армения, азербайджан, баку, папа римский франциск, никол пашинян, карабахский конфликт, нагорно-карабахский конфликт, обострение в нагорном карабахе, вооруженные столкновения 2020, обострение ситуации в карабахе, обострение на армяно-азербайджанской границе - лето 2020
новости, в мире, общество, армения, азербайджан, баку, папа римский франциск, никол пашинян, карабахский конфликт, нагорно-карабахский конфликт, обострение в нагорном карабахе, вооруженные столкновения 2020, обострение ситуации в карабахе, обострение на армяно-азербайджанской границе - лето 2020
Папа Римский призвал прекратить боевые действия в Карабахе
Прекращение боевых действий необходимо ради блага людей и уважения человеческого достоинства, подчеркнул Папа
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Папа Римский Франциск призвал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и поиску мирных решений ради блага людей.
Глава Католической церкви сделал заявление в ходе всеобщей аудиенции на ватиканской площади Святого Петра.
"Вчера я узнал о тревожных новостях из Нагорного Карабаха, где уже критическая гуманитарная ситуация ухудшилась из-за вооруженных столкновений. Я призываю все вовлеченные стороны и международное сообщество с тем, чтобы орудия замолчали и были предприняты все усилия для поиска мирных решений", – цитирует папу Римского РИА Новости.
Прекращение боевых действий необходимо ради блага людей и уважения человеческого достоинства, подчеркнул Папа.
Обострение в Карабахе
Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.
В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Премьер-министр Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и призвал российских миротворцев принять меры, обратившись с аналогичным призывом и к международному сообществу.
В российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призвали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.