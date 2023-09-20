https://sputnik-georgia.ru/20230920/peshekhod-pogib-v-dtp-v-tbilisi-282473556.html

Пешеход погиб в ДТП в Тбилиси

Пешеход погиб в ДТП в Тбилиси

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте 20.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-20T22:51+0400

2023-09-20T22:51+0400

2023-09-20T22:51+0400

происшествия

грузия

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Мужчина средних лет погиб в результате автомобильной аварии на аллее Агмашенебели в Тбилиси, сообщает Первый канал. По информации телеканала со ссылкой на МВД, автомобиль сбил пешехода, когда тот переходил улицу. Отмечается, что мужчина не воспользовался пешеходным переходом. На месте происшествия мобилизованы патрульная полиция, а также экипажи спасательной и скорой медпомощи. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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