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Пешеход погиб в ДТП в Тбилиси
Пешеход погиб в ДТП в Тбилиси
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте 20.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-20T22:51+0400
2023-09-20T22:51+0400
2023-09-20T22:51+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Мужчина средних лет погиб в результате автомобильной аварии на аллее Агмашенебели в Тбилиси, сообщает Первый канал. По информации телеканала со ссылкой на МВД, автомобиль сбил пешехода, когда тот переходил улицу. Отмечается, что мужчина не воспользовался пешеходным переходом. На месте происшествия мобилизованы патрульная полиция, а также экипажи спасательной и скорой медпомощи. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Пешеход погиб в ДТП в Тбилиси
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Мужчина средних лет погиб в результате автомобильной аварии на аллее Агмашенебели в Тбилиси, сообщает Первый канал.
По информации телеканала со ссылкой на МВД, автомобиль сбил пешехода, когда тот переходил улицу. Отмечается, что мужчина не воспользовался пешеходным переходом.
На месте происшествия мобилизованы патрульная полиция, а также экипажи спасательной и скорой медпомощи.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.