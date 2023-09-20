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Приметы на Рождество Пресвятой Богородицы 2023: что нельзя делать?

Приметы на Рождество Пресвятой Богородицы 2023: что нельзя делать?

Православные 21 сентября празднуют Рождество Пресвятой Богородицы – день рождения Девы Марии, подарившей миру Спасителя, с которым связано много примет и... 20.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-20T15:21+0400

2023-09-20T15:21+0400

2023-09-20T15:21+0400

справки

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Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы: о народных приметах праздника читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя в Рождество Пресвятой Богородицы заниматься тяжелым физическим трудом и делать работу по дому – в праздник нужно посетить церковь и помолиться. По народным приметам в Рождество Пресвятой Богородицы нельзя заниматься рукоделием, вязать, шить или вышивать, чтобы избежать неприятностей. Нельзя в Рождество Богородицы ругаться, ссориться и обижать окружающих, а также злословить и сплетничать. В церковный праздник нельзя венчаться, устраивать застолья, предаваться чревоугодию и пьянству. По народным приметам грустить и унывать в Рождество Пресвятой Богородицы нельзя – можно весь год провести в грусти и унынии. Плохая примета выбрасывать в Рождество Пресвятой Богородицы остатки праздничного ужина – можно привлечь в дом голод и нищету. Народные приметы По народным приметам осень будет дождливой, если утро в Рождество Богородицы туманное, а если туман развеется быстро – погода предстоит переменчивая. Ясная и теплая погода на Рождество Пресвятой Богородицы по приметам предсказывает погожие дни аж до конца октября. Дождь в Рождество Пресвятой Богородицы – это примета, указывающая на то, что зима будет холодной, а если роса на траве быстро высохла – значит, снега много не будет. Есть примета, что девушка выйдет замуж в этом году, если умоется до рассвета в Рождество Пресвятой Богородицы. По народным приметам в Рождество Пресвятой Богородицы легко снять сглаз или порчу – нужно просто сжечь старые вещи, одежду и обувь. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки