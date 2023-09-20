https://sputnik-georgia.ru/20230920/rossiya-ne-otkazyvaetsya-ot-peregovorov-po-ukraine---lavrov-282474488.html

Россия не отказывается от переговоров по Украине – Лавров

Россия не отказывается от переговоров по Украине – Лавров

США могут повлиять на решение президента Украины не вести переговоры с Россией, заявил Сергей Лавров 20.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-20T23:38+0400

2023-09-20T23:38+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Россия не отказывается от переговоров по Украине, и власти США при желании могли бы дать команду Киеву отменить декрет о запрете диалога с Москвой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН по Украине.А обращаясь к госсекретарю США Энтони Блинкену, заявившему на заседании, что Киев предложил план для достижения мира, а Москва – ничего, Лавров отметил, что президент Украины подписал декрет, запрещающий вести переговоры.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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