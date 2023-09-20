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Россия не отказывается от переговоров по Украине – Лавров
Россия не отказывается от переговоров по Украине – Лавров
США могут повлиять на решение президента Украины не вести переговоры с Россией, заявил Сергей Лавров 20.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-20T23:38+0400
2023-09-20T23:38+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Россия не отказывается от переговоров по Украине, и власти США при желании могли бы дать команду Киеву отменить декрет о запрете диалога с Москвой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН по Украине.А обращаясь к госсекретарю США Энтони Блинкену, заявившему на заседании, что Киев предложил план для достижения мира, а Москва – ничего, Лавров отметил, что президент Украины подписал декрет, запрещающий вести переговоры.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, сергей лавров, владимир путин, sputnik, оон, владимир зеленский, украина, сша, киев, обострение ситуации вокруг украины
Россия не отказывается от переговоров по Украине – Лавров
23:38 20.09.2023 (обновлено: 23:49 20.09.2023)
США могут повлиять на решение президента Украины не вести переговоры с Россией, заявил Сергей Лавров
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Россия не отказывается от переговоров по Украине, и власти США при желании могли бы дать команду Киеву отменить декрет о запрете диалога с Москвой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН по Украине.
"Говоря о переговорах – мы и сейчас от них не отказываемся, об этом многократно, в том числе совсем недавно, говорил президент Путин", – цитирует РИА Новости слова главы МИД.
А обращаясь к госсекретарю США Энтони Блинкену, заявившему на заседании, что Киев предложил план для достижения мира, а Москва – ничего, Лавров отметил, что президент Украины подписал декрет, запрещающий вести переговоры.
"Если США так заинтересованы в них, то, я думаю, не составит труда дать команду, чтобы этот декрет (Владимира) Зеленского был отменен", – заявил Лавров.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.