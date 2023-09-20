https://sputnik-georgia.ru/20230920/traty-i-uspekhi---ministr-sporta-gruzii-otchitalas-o-prodelannoy-rabote-282468829.html

Траты и успехи – министр спорта Грузии отчиталась о проделанной работе

Траты и успехи – министр спорта Грузии отчиталась о проделанной работе

За январь-август 2023 года грузинские спортсмены в олимпийских и не олимпийских видах спорта завоевали 1 050 медалей, а за весь 2022 год – 984 20.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-20T20:37+0400

2023-09-20T20:37+0400

2023-09-20T20:53+0400

спорт

грузия

новости

тея цулукиани

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/14/282468642_0:510:780:949_1920x0_80_0_0_7a61030988a307cefa86785d2ec00235.jpg

ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Грузинские спортсмены за первые восемь месяцев 2023 года улучшили показатели прошлых лет, что является результатом увеличенного финансирования федераций, заявила министр спорта Грузии Тея Цулукиани, выступая перед депутатами парламента в формате "Часа министра". Из бюджета Минспорта Грузии в 2023 году около 176,3 млн лари выделено на развитие массовых видов спорта и их популяризацию, что на 24 млн лари больше, чем в 2022 году. Так, за первые восемь месяцев 2023 года в олимпийских и не олимпийских видах спорта грузинские спортсмены уже завоевали 1 050 медалей, из них 421 – золотая, 300 – серебряных и 329 – бронзовых. Для сравнения, за весь 2022 год спортсмены, представляющие Грузию, принесли стране 984 медали. При этом женщины-спортсмены за восемь месяцев этого года уже завоевали столько же медалей, сколько за весь 2022 год – до 100 медалей. Министр спорта пообещала в дальнейшем продолжить увеличение финансирования спортивных федераций.Курс лари по отношению к доллару США на 20 сентября – 2,6412 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, тея цулукиани