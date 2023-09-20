https://sputnik-georgia.ru/20230920/unikalnoe-solnechnoe-zatmenie-v-oktyabre-2023-gde-i-kogda-nablyudat-282463680.html
Уникальное солнечное затмение в октябре 2023: где и когда наблюдать?
Уникальное солнечное затмение в октябре 2023: где и когда наблюдать?
Кольцеобразное солнечное затмение произойдет во второй декаде октября 2023 года – уникальное астрономическое событие откроет последний коридор затмений... 20.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-20T20:01+0400
2023-09-20T20:01+0400
2023-09-20T20:01+0400
справки
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Где и когда наблюдать кольцеобразное солнечное затмение в октябре 2023 года, читайте в Sputnik Грузия. Где и когда наблюдать Кольцеобразное солнечное затмение произойдет 14 октября. Разные фазы уникального солнечного затмения смогут наблюдать жители Северной и Южной Америки, а также из акваторий Атлантического и Тихого океанов. Астрономическое явление начнется в 19:05 по тбилисскому времени. Общая продолжительность кольцеобразного солнечного затмения в октябре 2023 года составит 5 часов 50 минут. Специалисты предупреждают, что наблюдать кольцеобразное солнечное затмение, как и любое другое, нельзя без специальных средств защиты. Поскольку, если смотреть на Солнце невооруженным глазом или наблюдать небесное светило через бинокль, или телескоп, можно зрение серьезно повредить и даже ослепнуть. Поэтому рекомендуют кольцеобразное солнечное затмение наблюдать через специальные астрономические очки, похожие внешне на очки для просмотра 3D-фильмов. Не следует наблюдать солнечное затмение и через солнечные очки, которые пропускают много света – лучше выбрать более "жесткие" фильтры, такие как засвеченную фотопленку, рентгеновские фотоснимки, магнитные диски дискеток, сварочные маски или на худой конец закопченное стекло. Эти подручные средства защитят глаза, так как пропускают десяти- и даже стотысячную долю солнечного света. Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Уникальное солнечное затмение в октябре 2023: где и когда наблюдать?
Кольцеобразное солнечное затмение произойдет во второй декаде октября 2023 года – уникальное астрономическое событие откроет последний коридор затмений текущего года
Где и когда наблюдать кольцеобразное солнечное затмение в октябре 2023 года, читайте в Sputnik Грузия
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Где и когда наблюдать
Кольцеобразное солнечное затмение произойдет 14 октября. Разные фазы уникального солнечного затмения смогут наблюдать жители Северной и Южной Америки, а также из акваторий Атлантического и Тихого океанов.
Астрономическое явление начнется в 19:05 по тбилисскому времени. Общая продолжительность кольцеобразного солнечного затмения в октябре 2023 года составит 5 часов 50 минут.
Специалисты предупреждают, что наблюдать кольцеобразное солнечное затмение, как и любое другое, нельзя без специальных средств защиты. Поскольку, если смотреть на Солнце невооруженным глазом или наблюдать небесное светило через бинокль, или телескоп, можно зрение серьезно повредить и даже ослепнуть.
Поэтому рекомендуют кольцеобразное солнечное затмение наблюдать через специальные астрономические очки, похожие внешне на очки для просмотра 3D-фильмов.
Не следует наблюдать солнечное затмение и через солнечные очки, которые пропускают много света – лучше выбрать более "жесткие" фильтры, такие как засвеченную фотопленку, рентгеновские фотоснимки, магнитные диски дискеток, сварочные маски или на худой конец закопченное стекло. Эти подручные средства защитят глаза, так как пропускают десяти- и даже стотысячную долю солнечного света.
Материал подготовлен на основе открытых источников