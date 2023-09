Видео с "Катюшей" в исполнении китайской певицы набрало более 110 млн просмотров

https://sputnik-georgia.ru/20230920/video-s-katyushey-v-ispolnenii-kitayskoy-pevitsy-nabralo-bolee-110-mln-prosmotrov-282466133.html

Новость об исполнении "Катюши" в Мариуполе облетела мировые СМИ 20.09.2023, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Видео популярной советской песни "Катюша" в исполнении китайской певицы Ван Фан в стенах отстраивающегося Мариупольского театра набрало в разных источниках более 110 млн просмотров.Новость об этом, среди прочих, опубликовали британские The Economist, The Telegraph и BBC, американские CNN и The New York post, а также целый ряд других западных СМИ.Ван Фан побывала в России в составе делегации китайских блогеров, приезд которой был организован изданием Украина.ру медиагруппы "Россия сегодня" в начале сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

