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Видео с "Катюшей" в исполнении китайской певицы набрало более 110 млн просмотров
Видео с "Катюшей" в исполнении китайской певицы набрало более 110 млн просмотров
Новость об исполнении "Катюши" в Мариуполе облетела мировые СМИ 20.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-20T18:41+0400
2023-09-20T18:41+0400
2023-09-20T18:41+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Видео популярной советской песни "Катюша" в исполнении китайской певицы Ван Фан в стенах отстраивающегося Мариупольского театра набрало в разных источниках более 110 млн просмотров.Новость об этом, среди прочих, опубликовали британские The Economist, The Telegraph и BBC, американские CNN и The New York post, а также целый ряд других западных СМИ.Ван Фан побывала в России в составе делегации китайских блогеров, приезд которой был организован изданием Украина.ру медиагруппы "Россия сегодня" в начале сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, россия, украина
в мире, новости, россия, украина
Видео с "Катюшей" в исполнении китайской певицы набрало более 110 млн просмотров
Новость об исполнении "Катюши" в Мариуполе облетела мировые СМИ
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Видео популярной советской песни "Катюша" в исполнении китайской певицы Ван Фан в стенах отстраивающегося Мариупольского театра набрало в разных источниках более 110 млн просмотров.
Новость об этом, среди прочих, опубликовали британские The Economist, The Telegraph и BBC, американские CNN и The New York post, а также целый ряд других западных СМИ.
Ван Фан побывала в России в составе делегации китайских блогеров, приезд которой был организован изданием Украина.ру медиагруппы "Россия сегодня" в начале сентября.