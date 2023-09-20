https://sputnik-georgia.ru/20230920/vneshnetorgovyy-oborot-prodolzhaet-rasti--s-kem-torguet-gruziya-282440710.html

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

Экспорт составил 4,1 миллиарда долларов, что на 14,4% больше, чем в январе-августе 2022 года 20.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-20T09:01+0400

2023-09-20T09:01+0400

2023-09-20T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2023 года вырос почти на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 14 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию примерно на 10 миллиардов долларов, что на 18% больше данных за восемь месяцев 2022 года. Экспорт составил 4,1 миллиарда долларов. Это на 14,4% больше, чем в январе-августе 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 5,8 миллиарда долларов, что на 20,2% больше аналогичного показателя за восемь месяцев 2022 года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров: медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе-августе 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто (на 178%), воды, в том числе минеральной и газированной, содержащие сахарные добавки (49,3%), а также спиртных напитков (40%). В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов (на 69,1%), азотных удобрений (41,2%), а также медных руд и концентратов (39,8%). В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт легковых авто (на 98%), тракторов (73,1%), грузовых авто (67,2%), а также сигарет, сигарилл и сигарет из табака или его заменителей (40,3%). С начала года сократился импорт медных руд и концентратов (на 61,6%), нефти и нефтепродуктов (17,9%), а также вычислительных машин и их блоков (15%). С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-августе 2023 года составил 1,9 миллиарда долларов, что составляет 13,9% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Казахстан, Кыргызстан и Япония.

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грузия, новости, статистика, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат"