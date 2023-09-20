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Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Экспорт составил 4,1 миллиарда долларов, что на 14,4% больше, чем в январе-августе 2022 года 20.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-20T09:01+0400
2023-09-20T09:01+0400
2023-09-20T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2023 года вырос почти на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 14 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию примерно на 10 миллиардов долларов, что на 18% больше данных за восемь месяцев 2022 года. Экспорт составил 4,1 миллиарда долларов. Это на 14,4% больше, чем в январе-августе 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 5,8 миллиарда долларов, что на 20,2% больше аналогичного показателя за восемь месяцев 2022 года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров: медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе-августе 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто (на 178%), воды, в том числе минеральной и газированной, содержащие сахарные добавки (49,3%), а также спиртных напитков (40%). В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов (на 69,1%), азотных удобрений (41,2%), а также медных руд и концентратов (39,8%). В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт легковых авто (на 98%), тракторов (73,1%), грузовых авто (67,2%), а также сигарет, сигарилл и сигарет из табака или его заменителей (40,3%). С начала года сократился импорт медных руд и концентратов (на 61,6%), нефти и нефтепродуктов (17,9%), а также вычислительных машин и их блоков (15%). С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-августе 2023 года составил 1,9 миллиарда долларов, что составляет 13,9% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Казахстан, Кыргызстан и Япония.
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грузия, новости, статистика, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, статистика, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Экспорт составил 4,1 миллиарда долларов, что на 14,4% больше, чем в январе-августе 2022 года
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2023 года вырос почти на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 14 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию примерно на 10 миллиардов долларов, что на 18% больше данных за восемь месяцев 2022 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-август 2023 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
4 079,4
14,4
Импорт
9 925,7
17,8
Всего
14 005,0
16,8
Экспорт составил 4,1 миллиарда долларов. Это на 14,4% больше, чем в январе-августе 2022 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 5,8 миллиарда долларов, что на 20,2% больше аналогичного показателя за восемь месяцев 2022 года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров: медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
Топ-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-август 2023 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
1 368,4
178,1
Медные руды и концентраты
411,7
-39,8
Вино
169,3
15,6
Спиртные напитки
114,9
40,0
Ферросплавы
114,9
-69,1
В январе-августе 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто (на 178%), воды, в том числе минеральной и газированной, содержащие сахарные добавки (49,3%), а также спиртных напитков (40%).
В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов (на 69,1%), азотных удобрений (41,2%), а также медных руд и концентратов (39,8%).
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
Топ-5 импортируемых из Грузии товаров за январь-август 2023 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
1 957,7
98,0
Нефтепродукты
716,2
-17,9
Лекарства
354,3
31,9
Газ
305,3
14,4
Телефонные аппараты
239,9
39,9
За отчетный период больше всего вырос импорт легковых авто (на 98%), тракторов (73,1%), грузовых авто (67,2%), а также сигарет, сигарилл и сигарет из табака или его заменителей (40,3%).
С начала года сократился импорт медных руд и концентратов (на 61,6%), нефти и нефтепродуктов (17,9%), а также вычислительных машин и их блоков (15%).
С кем торгует Грузия
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-августе 2023 года составил 1,9 миллиарда долларов, что составляет 13,9% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-августе 2023 года
Страны
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Турция
1 943,9
8,4
Россия
1 686,9
14,8
США
1 239,9
53,3
Китай
1 096,2
-10,8
Азербайджан
979,4
15,3
В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Казахстан, Кыргызстан и Япония.