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Волнения в Ливии: жители затопленной Дерны требуют отставки правительства
Волнения в Ливии: жители затопленной Дерны требуют отставки правительства
После сильного наводнения жители ливийского города Дерна вышли на демонстрацию у главной мечети. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с акции протеста 21.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-21T09:43+0400
2023-09-21T09:43+0400
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Демонстранты обвинили парламент в бездействии после гибели тысяч человек в результате сильного наводнения в Ливии.Возмущение жителей Дерны вылилось на улицы через несколько часов после того, как ООН пересмотрела число погибших в результате циклона с 11 300 до 4 000 человек. Резкой критике подвергся и мэр города, заявивший ранее о 20 тысячах погибших.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, ливия, в мире
Волнения в Ливии: жители затопленной Дерны требуют отставки правительства 09:43 21.09.2023 (обновлено: 09:49 21.09.2023)
После сильного наводнения жители ливийского города Дерна вышли на демонстрацию у главной мечети. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с акции протеста
Демонстранты обвинили парламент в бездействии после гибели тысяч человек в результате сильного наводнения в Ливии.
Возмущение жителей Дерны вылилось на улицы через несколько часов после того, как ООН пересмотрела число погибших в результате циклона с 11 300 до 4 000 человек. Резкой критике подвергся и мэр города, заявивший ранее о 20 тысячах погибших.
© AFP 2023 / Hussam Ahmed
В ливийском городе Дерна начались массовые протесты.
В ливийском городе Дерна начались массовые протесты.
© AFP 2023 / Mahmud Turkia
Демонстранты протестовали против местных властей, требуя привлечь их к ответственности после разрушительного наводнения в Дерне.
Демонстранты протестовали против местных властей, требуя привлечь их к ответственности после разрушительного наводнения в Дерне.
© AFP 2023 / Mahmud Turkia
Протест стал первой крупной реакцией горожан на наводнение, вызванное обрушением двух плотин вблизи города во время циклона.
Протест стал первой крупной реакцией горожан на наводнение, вызванное обрушением двух плотин вблизи города во время циклона.
© AFP 2023 / Mahmud Turkia
В ответ правительство восточной части Ливии объявило об увольнении всех членов муниципального совета Дерны.
В ответ правительство восточной части Ливии объявило об увольнении всех членов муниципального совета Дерны.
© AP Photo / Yousef Murad
А также о начале расследования. Ведь точное количество жертв наводнения до сих пор не установлено.
А также о начале расследования. Ведь точное количество жертв наводнения до сих пор не установлено.
© AFP 2023 / Karim Sahib
Ливийский Красный Полумесяц сообщает о 11 300 погибших и около 10 000 пропавших без вести.
Ливийский Красный Полумесяц сообщает о 11 300 погибших и около 10 000 пропавших без вести.
© AFP 2023 / Karim Sahib
В то время как Всемирная организация здравоохранения подтверждает 3 922 погибших.
В то время как Всемирная организация здравоохранения подтверждает 3 922 погибших.
© AFP 2023 / Karim Sahib
Напомним, что 10 сентября на Ливию обрушился циклон "Даниэль". Сильнее всего пострадал город Дерна.
Напомним, что 10 сентября на Ливию обрушился циклон "Даниэль". Сильнее всего пострадал город Дерна.
© AFP 2023 / Mahmud Turkia
В связи с бедственной ситуацией власти Ливии запросили международную помощь.
В связи с бедственной ситуацией власти Ливии запросили международную помощь.
© AFP 2023 / Karim Sahib
В стране был объявлен трехдневный национальный траур.
В стране был объявлен трехдневный национальный траур.