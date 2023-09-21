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Волнения в Ливии: жители затопленной Дерны требуют отставки правительства

Волнения в Ливии: жители затопленной Дерны требуют отставки правительства

После сильного наводнения жители ливийского города Дерна вышли на демонстрацию у главной мечети. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с акции протеста 21.09.2023, Sputnik Грузия

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Демонстранты обвинили парламент в бездействии после гибели тысяч человек в результате сильного наводнения в Ливии.Возмущение жителей Дерны вылилось на улицы через несколько часов после того, как ООН пересмотрела число погибших в результате циклона с 11 300 до 4 000 человек. Резкой критике подвергся и мэр города, заявивший ранее о 20 тысячах погибших.

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