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ЮНЕСКО внесла руины Иерихона в Палестине в список всемирного наследия
ЮНЕСКО внесла руины Иерихона в Палестине в список всемирного наследия
В рамках 45-й сессии ЮНЕСКО внесла руины города Иерихон в Палестине в список объектов всемирного наследия. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит... 21.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-21T12:51+0400
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Помощник гендиректора по культуре ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне сообщил, что объект был внесён в список после трёхлетнего рассмотрения. В течение этого срока ни одно из государств — участников организации не высказало возражений.Иерихон расположен в Палестин на западном берегу реки Иордан. Его считают древнейшим постоянно населённым городом мира.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, юнеско, палестина, в мире
ЮНЕСКО внесла руины Иерихона в Палестине в список всемирного наследия
В рамках 45-й сессии ЮНЕСКО внесла руины города Иерихон в Палестине в список объектов всемирного наследия. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит достопримечательность
Помощник гендиректора по культуре ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне сообщил, что объект был внесён в список после трёхлетнего рассмотрения. В течение этого срока ни одно из государств — участников организации не высказало возражений.
Иерихон расположен в Палестин на западном берегу реки Иордан. Его считают древнейшим постоянно населённым городом мира.
© AFP 2023 / Hazem Bader
Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в рамках своей 45-й сессии внесла руины города Иерихон на территории Палестины в список объектов всемирного наследия.
Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в рамках своей 45-й сессии внесла руины города Иерихон на территории Палестины в список объектов всемирного наследия.
© AFP 2023 / Hazem Bader
Объект был внесен в список после трехлетнего рассмотрения.
Объект был внесен в список после трехлетнего рассмотрения.
© AFP 2023 / Hazem Bader
В течение всего срока рассмотрения заявки ни одно государство-участник не высказало никаких возражений.
В течение всего срока рассмотрения заявки ни одно государство-участник не высказало никаких возражений.
© AP Photo / Mahmoud Illean
Иерихон – один из древнейших городов мира.
Иерихон – один из древнейших городов мира.
© AFP 2023 / Hazem Bader
Он расположен на севере Иудейской пустыни, в 30 км к северо-востоку от Иерусалима.
Он расположен на севере Иудейской пустыни, в 30 км к северо-востоку от Иерусалима.
© AFP 2023 / Hazem Bader
В его северо-западной части расположен археологический памятник Телль-эс-Султан с руинами.
В его северо-западной части расположен археологический памятник Телль-эс-Султан с руинами.
© AFP 2023 / Hazem Bader
Археологические данные свидетельствуют о том, что этому месту более 10 тыс. лет.
Археологические данные свидетельствуют о том, что этому месту более 10 тыс. лет.
© AP Photo / Mahmoud Illean
В настоящее время стартовал проект сохранения и восстановления памятника архитектурного наследия.
В настоящее время стартовал проект сохранения и восстановления памятника архитектурного наследия.
© AFP 2023 / Hazem Bader
На его восстановление выделено 1,2 млн долларов США.
На его восстановление выделено 1,2 млн долларов США.
© AFP 2023 / Hazem Bader
Планируется, что проект будет реализован до 2025 года.
Планируется, что проект будет реализован до 2025 года.