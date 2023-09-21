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ЮНЕСКО внесла руины Иерихона в Палестине в список всемирного наследия
ЮНЕСКО внесла руины Иерихона в Палестине в список всемирного наследия
В рамках 45-й сессии ЮНЕСКО внесла руины города Иерихон в Палестине в список объектов всемирного наследия. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит... 21.09.2023, Sputnik Грузия
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Помощник гендиректора по культуре ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне сообщил, что объект был внесён в список после трёхлетнего рассмотрения. В течение этого срока ни одно из государств — участников организации не высказало возражений.Иерихон расположен в Палестин на западном берегу реки Иордан. Его считают древнейшим постоянно населённым городом мира.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, юнеско, палестина, в мире

ЮНЕСКО внесла руины Иерихона в Палестине в список всемирного наследия

12:51 21.09.2023
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НовостиTelegram
В рамках 45-й сессии ЮНЕСКО внесла руины города Иерихон в Палестине в список объектов всемирного наследия. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит достопримечательность
Помощник гендиректора по культуре ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне сообщил, что объект был внесён в список после трёхлетнего рассмотрения. В течение этого срока ни одно из государств — участников организации не высказало возражений.
Иерихон расположен в Палестин на западном берегу реки Иордан. Его считают древнейшим постоянно населённым городом мира.
© AFP 2023 / Hazem Bader

Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в рамках своей 45-й сессии внесла руины города Иерихон на территории Палестины в список объектов всемирного наследия.

Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в рамках своей 45-й сессии внесла руины города Иерихон на территории Палестины в список объектов всемирного наследия. - Sputnik Грузия
1/10
© AFP 2023 / Hazem Bader

Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в рамках своей 45-й сессии внесла руины города Иерихон на территории Палестины в список объектов всемирного наследия.

© AFP 2023 / Hazem Bader

Объект был внесен в список после трехлетнего рассмотрения.

Объект был внесен в список после трехлетнего рассмотрения. - Sputnik Грузия
2/10
© AFP 2023 / Hazem Bader

Объект был внесен в список после трехлетнего рассмотрения.

© AFP 2023 / Hazem Bader

В течение всего срока рассмотрения заявки ни одно государство-участник не высказало никаких возражений.

В течение всего срока рассмотрения заявки ни одно государство-участник не высказало никаких возражений. - Sputnik Грузия
3/10
© AFP 2023 / Hazem Bader

В течение всего срока рассмотрения заявки ни одно государство-участник не высказало никаких возражений.

© AP Photo / Mahmoud Illean

Иерихон – один из древнейших городов мира.

Иерихон – один из древнейших городов мира. - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Mahmoud Illean

Иерихон – один из древнейших городов мира.

© AFP 2023 / Hazem Bader

Он расположен на севере Иудейской пустыни, в 30 км к северо-востоку от Иерусалима.

Он расположен на севере Иудейской пустыни, в 30 км к северо-востоку от Иерусалима. - Sputnik Грузия
5/10
© AFP 2023 / Hazem Bader

Он расположен на севере Иудейской пустыни, в 30 км к северо-востоку от Иерусалима.

© AFP 2023 / Hazem Bader

В его северо-западной части расположен археологический памятник Телль-эс-Султан с руинами.

В его северо-западной части расположен археологический памятник Телль-эс-Султан с руинами. - Sputnik Грузия
6/10
© AFP 2023 / Hazem Bader

В его северо-западной части расположен археологический памятник Телль-эс-Султан с руинами.

© AFP 2023 / Hazem Bader

Археологические данные свидетельствуют о том, что этому месту более 10 тыс. лет.

Археологические данные свидетельствуют о том, что этому месту более 10 тыс. лет. - Sputnik Грузия
7/10
© AFP 2023 / Hazem Bader

Археологические данные свидетельствуют о том, что этому месту более 10 тыс. лет.

© AP Photo / Mahmoud Illean

В настоящее время стартовал проект сохранения и восстановления памятника архитектурного наследия.

В настоящее время стартовал проект сохранения и восстановления памятника архитектурного наследия. - Sputnik Грузия
8/10
© AP Photo / Mahmoud Illean

В настоящее время стартовал проект сохранения и восстановления памятника архитектурного наследия.

© AFP 2023 / Hazem Bader

На его восстановление выделено 1,2 млн долларов США.

На его восстановление выделено 1,2 млн долларов США. - Sputnik Грузия
9/10
© AFP 2023 / Hazem Bader

На его восстановление выделено 1,2 млн долларов США.

© AFP 2023 / Hazem Bader

Планируется, что проект будет реализован до 2025 года.

Планируется, что проект будет реализован до 2025 года. - Sputnik Грузия
10/10
© AFP 2023 / Hazem Bader

Планируется, что проект будет реализован до 2025 года.

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