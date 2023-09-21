https://sputnik-georgia.ru/20230921/282476117.html

ЮНЕСКО внесла руины Иерихона в Палестине в список всемирного наследия

ЮНЕСКО внесла руины Иерихона в Палестине в список всемирного наследия

В рамках 45-й сессии ЮНЕСКО внесла руины города Иерихон в Палестине в список объектов всемирного наследия. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит... 21.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-21T12:51+0400

2023-09-21T12:51+0400

2023-09-21T12:51+0400

мультимедиа

фотография

новости в фотографиях

фотоленты

юнеско

палестина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/15/282477649_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_09c90661b3d97b4feec65d02a2dca1b1.jpg

Помощник гендиректора по культуре ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне сообщил, что объект был внесён в список после трёхлетнего рассмотрения. В течение этого срока ни одно из государств — участников организации не высказало возражений.Иерихон расположен в Палестин на западном берегу реки Иордан. Его считают древнейшим постоянно населённым городом мира.

палестина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, юнеско, палестина, в мире