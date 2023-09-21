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Грузинские эмигранты объединяются в борьбе за будущее Грузии – видео
Грузинские эмигранты объединяются в борьбе за будущее Грузии – видео
Съезд грузинских эмигрантов состоялся в Тбилиси, его целью стало обсуждение существующих в Грузии проблем, а также поиск путей их решения. Смотрите подробности... 21.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-21T17:34+0400
2023-09-21T17:34+0400
2023-09-21T17:46+0400
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"Грузины, проживающие за рубежом, крайне обеспокоены непростой ситуацией на родине. В связи с этим они решили собраться, чтобы наметить пути решения проблем", – заявил организатор встречи Эрекле Шония.По словам Шония, у участников съезда нет иллюзий по поводу того, что одна встреча сможет решить все существующие проблемы, но это первый шаг к объединению представителей грузинской диаспоры.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, эмиграция, общество, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, эмиграция, общество, видео
Грузинские эмигранты объединяются в борьбе за будущее Грузии – видео
17:34 21.09.2023 (обновлено: 17:46 21.09.2023)
Съезд грузинских эмигрантов состоялся в Тбилиси, его целью стало обсуждение существующих в Грузии проблем, а также поиск путей их решения. Смотрите подробности в видео Sputnik Грузия
"Грузины, проживающие за рубежом, крайне обеспокоены непростой ситуацией на родине. В связи с этим они решили собраться, чтобы наметить пути решения проблем", – заявил организатор встречи Эрекле Шония.
По словам Шония, у участников съезда нет иллюзий по поводу того, что одна встреча сможет решить все существующие проблемы, но это первый шаг к объединению представителей грузинской диаспоры.