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Грузинские эмигранты объединяются в борьбе за будущее Грузии – видео

Грузинские эмигранты объединяются в борьбе за будущее Грузии – видео

Съезд грузинских эмигрантов состоялся в Тбилиси, его целью стало обсуждение существующих в Грузии проблем, а также поиск путей их решения. Смотрите подробности... 21.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-21T17:34+0400

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"Грузины, проживающие за рубежом, крайне обеспокоены непростой ситуацией на родине. В связи с этим они решили собраться, чтобы наметить пути решения проблем", – заявил организатор встречи Эрекле Шония.По словам Шония, у участников съезда нет иллюзий по поводу того, что одна встреча сможет решить все существующие проблемы, но это первый шаг к объединению представителей грузинской диаспоры.

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