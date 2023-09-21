https://sputnik-georgia.ru/20230921/iliya-ii-pozdravil-naselenie-s-prazdnikom-rozhdestva-bogoroditsy-282505052.html

Илия II поздравил население с праздником Рождества Богородицы

Илия II поздравил население с праздником Рождества Богородицы

Патриарх назвал этот праздник днем радости, надежды и начала восстановления нарушенного мира с Богом 21.09.2023, Sputnik Грузия

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грузия

новости

общество

католикос-патриарх всея грузии илия ii

религиозный праздник

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил население с праздником Рождества Богородицы. В своем обращении Каталикос-Патриарх назвал этот праздник днем радости, надежды и начала восстановления нарушенного мира с Богом. На проведенной службе присутствовали онкобольные дети из Фонда монаха Андрия, которые, по словам Патриарха, страдают от болезни, но смотрят в будущее с надеждой, потому что имеют надежду на Бога и знают, что большое количество больных молодых людей победили рак и выздоровели. Рождество Пресвятой Богородицы – один из 12 главных праздников православного церковного календаря, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Девы Марии. Это день всемирной радости, когда Господь даровал людям надежду на приход в мир Спасителя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, католикос-патриарх всея грузии илия ii, религиозный праздник