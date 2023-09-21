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Илия II поздравил население с праздником Рождества Богородицы
Илия II поздравил население с праздником Рождества Богородицы
Патриарх назвал этот праздник днем радости, надежды и начала восстановления нарушенного мира с Богом 21.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-21T17:30+0400
2023-09-21T17:30+0400
2023-09-21T17:30+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил население с праздником Рождества Богородицы. В своем обращении Каталикос-Патриарх назвал этот праздник днем радости, надежды и начала восстановления нарушенного мира с Богом. На проведенной службе присутствовали онкобольные дети из Фонда монаха Андрия, которые, по словам Патриарха, страдают от болезни, но смотрят в будущее с надеждой, потому что имеют надежду на Бога и знают, что большое количество больных молодых людей победили рак и выздоровели. Рождество Пресвятой Богородицы – один из 12 главных праздников православного церковного календаря, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Девы Марии. Это день всемирной радости, когда Господь даровал людям надежду на приход в мир Спасителя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, католикос-патриарх всея грузии илия ii, религиозный праздник
грузия, новости, общество, католикос-патриарх всея грузии илия ii, религиозный праздник
Илия II поздравил население с праздником Рождества Богородицы
Патриарх назвал этот праздник днем радости, надежды и начала восстановления нарушенного мира с Богом
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил население с праздником Рождества Богородицы.
В своем обращении Каталикос-Патриарх назвал этот праздник днем радости, надежды и начала восстановления нарушенного мира с Богом.
"Прошу Господа и Пресвятую Богородицу благословить нашу страну и каждого из вас. Особенно всех тех подростков, которые борются с онкологическими заболеваниями, ведь, как известно, сентябрь – международный месяц борьбы с детским раком", – говорится в поздравлении.
На проведенной службе присутствовали онкобольные дети из Фонда монаха Андрия, которые, по словам Патриарха, страдают от болезни, но смотрят в будущее с надеждой, потому что имеют надежду на Бога и знают, что большое количество больных молодых людей победили рак и выздоровели.
Рождество Пресвятой Богородицы – один из 12 главных праздников православного церковного календаря, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Девы Марии. Это день всемирной радости, когда Господь даровал людям надежду на приход в мир Спасителя.