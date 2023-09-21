https://sputnik-georgia.ru/20230921/kak-radikalnye-sily-poprobuyut-svergnut-vlast-v-gruzii-versii-politologa-282496013.html

Как радикальные силы попробуют свергнуть власть в Грузии? Версии политолога

Как радикальные силы попробуют свергнуть власть в Грузии? Версии политолога

В Грузии радикальная оппозиция планирует смену власти. Смотрите, что заявил по этому вопросу главный редактор ГРУЗИНФОРМ, политолог Арно Хидирбегишвили. 21.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-21T13:19+0400

2023-09-21T13:19+0400

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Радикальная оппозиция в Грузии во главе с партией экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", а также западные партнеры разработали четкий план по свержению власти в Грузии, освобождению заключенного Саакашвили, а также по открытию "второго фронта" в стране против России, заявил главный редактор ГРУЗИНФОРМ, политолог Арно Хидирбегишвили на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."После того, как украинский десант вместе с грузинским легионом высаживается, а десант будет довольно внушительным, и это будет легкой прогулкой, цель – освобождение Саакашвили, после этого сразу же по задумке образуется временное правительство и власть будет свергнута. Это временное правительство издает сразу указ на радость наших западных партнеров об открытии второго фронта против России. И мы включаемся в военные действия, как и было задумано", – сказал Хидирбегишвили.Служба госбезопасности Грузии 18 сентября сообщила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Отмечается, что беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.

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