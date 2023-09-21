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Хидирбегишвили: политический накал будет расти в Грузии – видео

Хидирбегишвили: политический накал будет расти в Грузии – видео

Какие превентивные меры нужны для того, чтобы избежать беспорядков и предполагаемого госпереворота в Грузии? Об этом рассказал главный редактор ГРУЗИНФОРМ... 21.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-21T14:42+0400

2023-09-21T14:42+0400

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Политолог считает, что в ближайшие месяцы в Грузии будет расти политический накал, не исключены и попытки провокаций со стороны радикальных сил."И сейчас можно провести превентивные меры, такие как контроль за их пропагандистскими телекомпаниями, закон об иностранных агентах должен быть во второй раз обязательно внесен в парламент Грузии и принят, без этого ничего не получится. Тогда мы сразу, каждый человек узнает, кто в Грузии продался и за какую сумму. Люди получают суммы, превышающие бюджет Грузии за то, что занимаются антигосударственной деятельностью, диверсией и саботажем", – заявил Хидирбегишвили.Служба госбезопасности Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Отмечается, что беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.

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