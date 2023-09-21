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Концерт Снуп Догга в Ереване перенесли

Концерт Снуп Догга в Ереване перенесли

Концерт перенесен из-за ситуации в Нагорном Карабахе и напряженной обстановки в Ереване 21.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Концерт известного американского рэпера Снуп Догга, который должен был выступить на стадионе "Раздан" в Ереване 23 сентября, перенесен, сообщили организаторы мероприятия, компания Doping SpaceДля проведения концерта Снуп Догга правительство Армении выделило около 6 млн долларов. Ожидалось, что концерт посетят 20-25 тысяч человек, причем пять-шесть тысяч из них – туристы, приехавшие в страну специально на концерт музыканта.Doping Space пообещала сообщить новую дату концерта в ближайшее время.Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о проведении "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры. В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии там нет подразделений или техники. Впоследствии российское Минобороны объявило, что Азербайджан и представители Степанкерта договорились о полном прекращении боевых действий. По данным российского ведомства, миротворцы уже эвакуировали из трех районов в Нагорном Карабахе пять тысяч человек. Там также отметили, что контингент продолжает выполнять задачи в регионе, поддерживая "непрерывное взаимодействие с Баку, Ереваном и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения", и обеспечение безопасности личного состава.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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