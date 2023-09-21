https://sputnik-georgia.ru/20230921/my-ochen-gordimsya--festival-evropaliya-v-bryussele-budet-posvyaschen-gruzii-282504113.html

"Мы очень гордимся" – фестиваль "Европалия" в Брюсселе будет посвящен Грузии

"Мы очень гордимся" – фестиваль "Европалия" в Брюсселе будет посвящен Грузии

Грузия очень гордится своими культурными деятелями, подчеркнула глава Минкульта 21.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-21T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Около 60 масштабных культурных мероприятий, посвященных Грузии, пройдут в рамках фестиваля "Европалия" в Брюсселе, сообщила министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани. Фестивали культуры "Европалия" проводятся в Бельгии с 1969 года под патронажем королевской семьи. Название фестиваля происходит от объединения слов "Европа" и "опалия" (от латинского opalia – древнеримский праздник богатого урожая). В этом году фестиваль пройдет с 4 октября 2023 года по 14 января 2024 года.Как отметила глава Минкульта Грузии, для участия в фестивале выделено 9 миллионов лари (3,6 миллиона долларов). В Брюсселе планируется проведение двух масштабных выставок. Первая выставка "Авангард в Грузии (1900-1936)" откроется 4 октября, и на ней будет представлено до 300 экспонатов как из грузинских и иностранных музеев, так и из частных коллекций. Вторая выставка под названием "Грузия – места встреч" откроется 27 октября. Там гости смогут ближе познакомиться с историей Грузии и ее культурой. На этой выставке будут представлены около 200 экспонатов. Практически все работы будут привезены в столицу Бельгии из грузинских музеев и только четыре уникальные работы запрошены из Лувра, Метрополитен-музея, а также Национальных музеев Берлина и Австрии. Помимо выставок заявлена насыщенная программа – до 60 мероприятий, среди которых выставки, спектакли, концерты, танцевальные и театральные представления, а также литературные вечера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, новости, брюссель, тбилиси, бельгия, тея цулукиани