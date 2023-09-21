https://sputnik-georgia.ru/20230921/natsbank-prodal-dollary-na-valyutnom-auktsione-282526908.html

Нацбанк продал доллары на валютном аукционе

Нацбанк продал доллары на валютном аукционе

Нацбанк выставил на аукцион 50 миллионов долларов, но купили только 37,15 миллиона долларов 21.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-21T17:52+0400

2023-09-21T17:52+0400

2023-09-21T17:52+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии в четверг провел валютный аукцион, по результатам торгов на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 2,6884 GEL/$1.Регулятор выставил на аукцион 50 миллионов долларов, но купили только 37,15 миллиона долларов.В среду, 20 сентября, Нацбанк также провел валютный аукцион, на котором продал 20 миллионов долларов, а средневзвешенный курс составил 2,6841 GEL/$1.Скандал вокруг Нацбанка из-за ухода трех вице-президентов на фоне отмены заморозки счетов экс-генпрокурора страны Отара Парцхаладзе, попавшего под санкции США, вызвал волнения в грузинской общественности – жители страны опасаются обвала лари и в целом банковской системы страны. Часть оппозиции выразила опасения девальвации, как это было в начале 1990-х годов, когда национальной валютой был купон.С начала недели лари обесценился на 1,6%. Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на 22 сентября, составит 2,6879 GEL/$1.Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, bloomberg, курс лари к доллару на сегодня в грузии, колебание курса лари