https://sputnik-georgia.ru/20230921/osennee-ravnodenstvie-2023-traditsii-obychai-i-obryady-prazdnika-282497301.html
Осеннее равноденствие 2023: традиции, обычаи и обряды праздника
Осеннее равноденствие 2023: традиции, обычаи и обряды праздника
Осеннее равноденствие в 2023 году наступит 23 сентября в 10:50 по тбилисскому времени, и в северном полушарии начнется астрономическая осень 21.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-21T13:51+0400
2023-09-21T13:51+0400
2023-09-21T13:52+0400
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/09/249970412_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_dd4ee0bd1022e11a5bdd338a4387dc51.jpg
С древних времен осеннему равноденствию, которое торжественно отмечали, придавали мистическое значение, так как верили, что в этот день связь между миром живых и мертвых особенно сильна. Что за праздник осеннее равноденствие: о традициях, обычаях и обрядах, связанных с ним, читайте в Sputnik Грузия. Традиции и обычаи В древние времена, когда люди жили по природному календарю, новый год начинался с осеннего равноденствия. У славян в день осеннего равноденствия наступал седьмой месяц года – Вересень (Таусень, Радогощь), посвященный Велесу, богу трех миров (Прави, Яви, Нави), или "трех сторон бытия". В те далекие времена славяне в сентябре отмечали Новолетие, символизирующее начало нового жизненного цикла, а после сбора урожая по традиции благодарили Духов и Природу за все дары, устраивали смотрины, свадьбы и праздничные гуляния. По традиции славяне отмечали праздник в течение двух недель: семь дней до осеннего равноденствия и семь после. Во время праздничных застолий, по обычаю, пили медовый напиток – сурью, настоянный на свежесобранном хмеле. Среди лакомств самой популярной в праздник была выпечка – по традиции пирожки с капустой помогали разбогатеть, с мясом – в карьере, а с брусникой – в любви. Осеннее равноденствие: какого числа день уровняется с ночью в 2023?>>На Руси по традиции, отпраздновав осеннее равноденствие, провожали в небесное царство (Сваргу) богиню Живу, поблагодарив ее за подаренный урожай. В языческие времена открытие Сварги, которое закрывалось на зимний период, по традиции праздновали на весеннее равноденствие, 21 марта, которое совпадало с последним днем Масленицы (Комоедицы). После принятия христианства древнеславянский праздник Велесень заменили на церковный – Рождество Пресвятой Богородицы. Православные ежегодно праздник отмечают 21 сентября. Обряды праздника На Руси по традиции на осеннее равноденствие выполняли различные обряды, привлекающие счастье, удачу и финансовое благополучие. Некоторые из этих обрядов актуальны и в наши дни. Для выполнения обряда по привлечению в дом достатка пекли пироги круглой формы, начиненные капустой или яблоками. И если тесто быстро поднималось, а выпечка не подгорала – в скором времени ожидали улучшения финансового положения. Неблагоприятный период в жизни помогал завершить следующий обряд: во дворе сжигали все старые вещи, собранные в доме. Обряд умывания для сохранения молодости и красоты проводили, по обычаю, на осеннее равноденствие вечером, так как люди верили, что вода в этот период обладает магической силой. По народному поверью, в осеннее равноденствие особенна сильна любовная энергия, поэтому по традиции проводили в этот период обряд бракосочетания и налаживали со второй половинкой отношения. Различные обряды по традиции на осеннее равноденствие проводили и девушки в надежде в скором времени выйти замуж. По обычаю, кто-то клал на кровать вторую подушку, приговаривая "приди, моя вторая половинка", а другие сжигали на блюдце ветви ореха, думая о скором замужестве, а пепел развеивали на улице. Материал подготовлен на основе открытых источников.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/09/249970412_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_d230d5ffb1704fdc24afe446f33f08ac.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Осеннее равноденствие 2023: традиции, обычаи и обряды праздника
13:51 21.09.2023 (обновлено: 13:52 21.09.2023)
Осеннее равноденствие в 2023 году наступит 23 сентября в 10:50 по тбилисскому времени, и в северном полушарии начнется астрономическая осень
С древних времен осеннему равноденствию, которое торжественно отмечали, придавали мистическое значение, так как верили, что в этот день связь между миром живых и мертвых особенно сильна.
Что за праздник осеннее равноденствие: о традициях, обычаях и обрядах, связанных с ним, читайте в Sputnik Грузия
.
Традиции и обычаи
В древние времена, когда люди жили по природному календарю, новый год начинался с осеннего равноденствия. У славян в день осеннего равноденствия наступал седьмой месяц года – Вересень (Таусень, Радогощь), посвященный Велесу, богу трех миров (Прави, Яви, Нави), или "трех сторон бытия".
В те далекие времена славяне в сентябре отмечали Новолетие, символизирующее начало нового жизненного цикла, а после сбора урожая по традиции благодарили Духов и Природу за все дары, устраивали смотрины, свадьбы и праздничные гуляния.
По традиции славяне отмечали праздник в течение двух недель: семь дней до осеннего равноденствия и семь после. Во время праздничных застолий, по обычаю, пили медовый напиток – сурью, настоянный на свежесобранном хмеле.
Среди лакомств самой популярной в праздник была выпечка – по традиции пирожки с капустой помогали разбогатеть, с мясом – в карьере, а с брусникой – в любви.
На Руси по традиции, отпраздновав осеннее равноденствие, провожали в небесное царство (Сваргу) богиню Живу, поблагодарив ее за подаренный урожай.
В языческие времена открытие Сварги, которое закрывалось на зимний период, по традиции праздновали на весеннее равноденствие, 21 марта, которое совпадало с последним днем Масленицы (Комоедицы).
После принятия христианства древнеславянский праздник Велесень заменили на церковный – Рождество Пресвятой Богородицы. Православные ежегодно праздник отмечают 21 сентября.
Обряды праздника
На Руси по традиции на осеннее равноденствие выполняли различные обряды, привлекающие счастье, удачу и финансовое благополучие. Некоторые из этих обрядов актуальны и в наши дни.
Для выполнения обряда по привлечению в дом достатка пекли пироги круглой формы, начиненные капустой или яблоками. И если тесто быстро поднималось, а выпечка не подгорала – в скором времени ожидали улучшения финансового положения.
Неблагоприятный период в жизни помогал завершить следующий обряд: во дворе сжигали все старые вещи, собранные в доме.
Обряд умывания для сохранения молодости и красоты проводили, по обычаю, на осеннее равноденствие вечером, так как люди верили, что вода в этот период обладает магической силой.
По народному поверью, в осеннее равноденствие особенна сильна любовная энергия, поэтому по традиции проводили в этот период обряд бракосочетания и налаживали со второй половинкой отношения.
Различные обряды по традиции на осеннее равноденствие проводили и девушки в надежде в скором времени выйти замуж. По обычаю, кто-то клал на кровать вторую подушку, приговаривая "приди, моя вторая половинка", а другие сжигали на блюдце ветви ореха, думая о скором замужестве, а пепел развеивали на улице.
Материал подготовлен на основе открытых источников.