https://sputnik-georgia.ru/20230921/pochti-vse-universitety-gruzii-soglasilis-annulirovat-dolgi-studentam-282520522.html

Почти все университеты Грузии согласились аннулировать долги студентам

Почти все университеты Грузии согласились аннулировать долги студентам

Финансовая задолженность студентов в общем составляет около 40 миллионов лари 21.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-21T19:24+0400

2023-09-21T19:24+0400

2023-09-21T19:24+0400

грузия

новости

общество

георгий амилахвари

ираклий гарибашвили

образование в грузии

министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Ректоры университетов Грузии положительно оценили решение премьер-министра Ираклия Гарибашвили списать студентам финансовую задолженность за оплату обучения в вузах страны, отказались лишь два частных университета, об этом на брифинге заявил министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари. Глава правительства 15 сентября заявил, что учащимся грузинских вузов, которым приостановили статус студента из-за неуплаты стоимости обучения, спишут финансовую задолженность. Из-за финансовой задолженности статус приостановлен примерно 30 тысячам студентов.Министр добавил, что в рамках этого исторического решения министерство предложило выплатить частным университетам объективную рыночную стоимость долга, что было принято всеми частными университетами, за исключением Свободного университета и Аграрного университета. Задолженность студентов составляет около 40 миллионов лари (более 15 миллионов долларов), ранее сообщил премьер Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, ираклий гарибашвили, образование в грузии, министерство образования и науки грузии