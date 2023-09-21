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Почти все университеты Грузии согласились аннулировать долги студентам
Почти все университеты Грузии согласились аннулировать долги студентам
Финансовая задолженность студентов в общем составляет около 40 миллионов лари 21.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-21T19:24+0400
2023-09-21T19:24+0400
2023-09-21T19:24+0400
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георгий амилахвари
ираклий гарибашвили
образование в грузии
министерство образования и науки грузии
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Ректоры университетов Грузии положительно оценили решение премьер-министра Ираклия Гарибашвили списать студентам финансовую задолженность за оплату обучения в вузах страны, отказались лишь два частных университета, об этом на брифинге заявил министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари. Глава правительства 15 сентября заявил, что учащимся грузинских вузов, которым приостановили статус студента из-за неуплаты стоимости обучения, спишут финансовую задолженность. Из-за финансовой задолженности статус приостановлен примерно 30 тысячам студентов.Министр добавил, что в рамках этого исторического решения министерство предложило выплатить частным университетам объективную рыночную стоимость долга, что было принято всеми частными университетами, за исключением Свободного университета и Аграрного университета. Задолженность студентов составляет около 40 миллионов лари (более 15 миллионов долларов), ранее сообщил премьер Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, ираклий гарибашвили, образование в грузии, министерство образования и науки грузии
грузия, новости, общество, георгий амилахвари, ираклий гарибашвили, образование в грузии, министерство образования и науки грузии
Почти все университеты Грузии согласились аннулировать долги студентам
Финансовая задолженность студентов в общем составляет около 40 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Ректоры университетов Грузии положительно оценили решение премьер-министра Ираклия Гарибашвили списать студентам финансовую задолженность за оплату обучения в вузах страны, отказались лишь два частных университета, об этом на брифинге заявил министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари.
Глава правительства 15 сентября заявил, что учащимся грузинских вузов, которым приостановили статус студента из-за неуплаты стоимости обучения, спишут финансовую задолженность. Из-за финансовой задолженности статус приостановлен примерно 30 тысячам студентов.
"У нас была коммуникация как с государственными, так и с частными университетами по поводу аннулирования задолженности студентов. Мы встретились с представителями всех государственных и частных вузов, где все ректоры вузов положительно оценили это решение и подписали соответствующий меморандум", – сказал Амилахвари.
Министр добавил, что в рамках этого исторического решения министерство предложило выплатить частным университетам объективную рыночную стоимость долга, что было принято всеми частными университетами, за исключением Свободного университета и Аграрного университета.
"У этих университетов, похоже, другие мотивы. По данным наших баз, в этих двух университетах в настоящее время отстранено около 1 000 студентов из-за финансовой задолженности. На данном этапе они не смогут погасить свои долги, потому что эти вузы не хотят сотрудничать", – говорит министр.
Задолженность студентов составляет около 40 миллионов лари (более 15 миллионов долларов), ранее сообщил премьер Грузии.