https://sputnik-georgia.ru/20230921/press-konferentsiya-revolyutsionnye-stsenarii-v-gruzii--kak-izbezhat-besporyadkov-282501302.html
Пресс-конференция: Революционные сценарии в Грузии – как избежать беспорядков
Пресс-конференция: Революционные сценарии в Грузии – как избежать беспорядков
Пресс-конференция политолога, главного редактора ГРУЗИНФОРМ Арно ХИДИРБЕГИШВИЛИ на тему "Революционные сценарии в Грузии – как избежать беспорядков" состоится... 21.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-21T11:00+0400
2023-09-21T11:00+0400
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Накануне Служба госбезопасности Грузии заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Отмечается, что беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, сообщили в СГБ. На фоне возможного отказа в предоставлении статуса страны-кандидата в ЕС, перманентных обвинений между правящей партией Грузии и европейскими политиками – как будет развиваться внутриполитическая ситуация? Стоит ли ожидать в Тбилиси и других городах очередных акций протеста и беспорядков? Как будут на этом фоне развиваться грузино-российские отношения? Чего ожидают от властей Грузии обычные граждане? На эти и другие актуальные вопросы в ходе пресс-конференции ответит: – политолог, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно ХИДИРБЕГИШВИЛИ. Аккредитация СМИ: E-mail: media@sputnik-georgia.com.
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грузия, новости, политика, украина, тбилиси, арно хидирбегишвили, михаил саакашвили, сгб, анонсы
Пресс-конференция: Революционные сценарии в Грузии – как избежать беспорядков
11:00 21.09.2023 (обновлено: 15:00 21.09.2023)
Пресс-конференция политолога, главного редактора ГРУЗИНФОРМ Арно ХИДИРБЕГИШВИЛИ на тему "Революционные сценарии в Грузии – как избежать беспорядков" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг, 21 сентября, в 11:00.
Накануне Служба госбезопасности Грузии заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Отмечается, что беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, сообщили в СГБ.
На фоне возможного отказа в предоставлении статуса страны-кандидата в ЕС, перманентных обвинений между правящей партией Грузии и европейскими политиками – как будет развиваться внутриполитическая ситуация? Стоит ли ожидать в Тбилиси и других городах очередных акций протеста и беспорядков? Как будут на этом фоне развиваться грузино-российские отношения? Чего ожидают от властей Грузии обычные граждане?
На эти и другие актуальные вопросы в ходе пресс-конференции ответит:
– политолог, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно ХИДИРБЕГИШВИЛИ.
E-mail: media@sputnik-georgia.com.