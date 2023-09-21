https://sputnik-georgia.ru/20230921/rossiya-vvela-ogranicheniya-na-eksport-benzina-282503522.html

Россия ввела ограничения на экспорт бензина

Россия ввела ограничения на экспорт бензина

Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке 21.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-21T16:21+0400

2023-09-21T16:21+0400

2023-09-21T16:21+0400

россия

экономика

новости

михаил мишустин

грузия

нефтепродукты

бензин

правительство россии

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. В России введены временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен в том числе "серым" экспортом.Согласно информации пресс-службы правительства, решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.в документе отмечается, что ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство России увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.Россия – крупнейший поставщик топлива в ГрузиюЗа первое полугодие 2023 года из России в Грузию было импортировано 449,5 тысячи тонн топлива, сообщает Союз импортеров нефтепродуктов Грузии. Всего за полгода в Грузию было импортировано 554,2 тысячи литров бензина и дизельного топлива, что на 6,2% выше прошлогодних показателей. Помимо РФ топливо в Грузию завозят из Румынии, Туркменистана, Азербайджана, Беларуси, ОАЭ, Болгарии и Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, экономика, новости, михаил мишустин, грузия, нефтепродукты, бензин, правительство россии