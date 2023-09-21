https://sputnik-georgia.ru/20230921/rossiya-vvela-ogranicheniya-na-eksport-benzina-282503522.html
Россия ввела ограничения на экспорт бензина
Россия ввела ограничения на экспорт бензина
Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке 21.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-21T16:21+0400
2023-09-21T16:21+0400
2023-09-21T16:21+0400
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михаил мишустин
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нефтепродукты
бензин
правительство россии
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. В России введены временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен в том числе "серым" экспортом.Согласно информации пресс-службы правительства, решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.в документе отмечается, что ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство России увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.Россия – крупнейший поставщик топлива в ГрузиюЗа первое полугодие 2023 года из России в Грузию было импортировано 449,5 тысячи тонн топлива, сообщает Союз импортеров нефтепродуктов Грузии. Всего за полгода в Грузию было импортировано 554,2 тысячи литров бензина и дизельного топлива, что на 6,2% выше прошлогодних показателей. Помимо РФ топливо в Грузию завозят из Румынии, Туркменистана, Азербайджана, Беларуси, ОАЭ, Болгарии и Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, экономика, новости, михаил мишустин, грузия, нефтепродукты, бензин, правительство россии
россия, экономика, новости, михаил мишустин, грузия, нефтепродукты, бензин, правительство россии
Россия ввела ограничения на экспорт бензина
Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. В России введены временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен в том числе "серым" экспортом.
Согласно информации пресс-службы
правительства, решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
"Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей", – говорится в сообщении.
в документе отмечается, что ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство России увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.
Россия – крупнейший поставщик топлива в Грузию
За первое полугодие 2023 года из России в Грузию было импортировано 449,5 тысячи тонн топлива, сообщает Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.
Всего за полгода в Грузию было импортировано 554,2 тысячи литров бензина и дизельного топлива, что на 6,2% выше прошлогодних показателей. Помимо РФ топливо в Грузию завозят из Румынии, Туркменистана, Азербайджана, Беларуси, ОАЭ, Болгарии и Украины.