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Сына грузинского писателя в Голландии обвиняют в убийстве
Сына грузинского писателя в Голландии обвиняют в убийстве
Торнике Манвелидзе обвиняется в убийстве гражданина Грузии 21.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-21T11:52+0400
2023-09-21T11:52+0400
2023-09-21T12:19+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Полиция Нидерландов разыскивает сына грузинского писателя Гочи Манвелидзе, Торнике, по обвинению в убийстве, сообщает телекомпания "Рустави 2".По данным СМИ, 28-летний Торнике Манвелидзе обвиняется в убийстве 32-летнего гражданина Грузии. Инцидент произошел 19 сентября в 18:00 в отеле "Хеллинг" в городе Утрехт.Согласно имеющимся данным, Торнике Манвелидзе вылетел в Нидерланды вместе с пострадавшим. Полиция Нидерландов опубликовала фотографию и описание Торнике Манвелидзе и призвала жителей при встрече не приближаться к преступнику и немедленно позвонить по номеру 112.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, нидерланды
происшествия, грузия, новости, нидерланды
Сына грузинского писателя в Голландии обвиняют в убийстве
11:52 21.09.2023 (обновлено: 12:19 21.09.2023)
Торнике Манвелидзе обвиняется в убийстве гражданина Грузии
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Полиция Нидерландов разыскивает сына грузинского писателя Гочи Манвелидзе, Торнике, по обвинению в убийстве, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По данным СМИ, 28-летний Торнике Манвелидзе обвиняется в убийстве 32-летнего гражданина Грузии. Инцидент произошел 19 сентября в 18:00 в отеле "Хеллинг" в городе Утрехт.
Согласно имеющимся данным, Торнике Манвелидзе вылетел в Нидерланды вместе с пострадавшим.
Полиция Нидерландов опубликовала
фотографию и описание Торнике Манвелидзе и призвала жителей при встрече не приближаться к преступнику и немедленно позвонить по номеру 112.