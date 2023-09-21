https://sputnik-georgia.ru/20230921/syna-gruzinskogo-pisatelya-v-gollandii-obvinyayut-v-ubiystve-282481745.html

Сына грузинского писателя в Голландии обвиняют в убийстве

Сына грузинского писателя в Голландии обвиняют в убийстве

Торнике Манвелидзе обвиняется в убийстве гражданина Грузии 21.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Полиция Нидерландов разыскивает сына грузинского писателя Гочи Манвелидзе, Торнике, по обвинению в убийстве, сообщает телекомпания "Рустави 2".По данным СМИ, 28-летний Торнике Манвелидзе обвиняется в убийстве 32-летнего гражданина Грузии. Инцидент произошел 19 сентября в 18:00 в отеле "Хеллинг" в городе Утрехт.Согласно имеющимся данным, Торнике Манвелидзе вылетел в Нидерланды вместе с пострадавшим. Полиция Нидерландов опубликовала фотографию и описание Торнике Манвелидзе и призвала жителей при встрече не приближаться к преступнику и немедленно позвонить по номеру 112.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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