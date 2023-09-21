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Центральный банк Турции повысил учетную ставку до 30%
Центральный банк Турции повысил учетную ставку до 30%
ЦБ Турции намерен продолжать постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится 21.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-21T20:59+0400
2023-09-21T20:59+0400
2023-09-21T20:59+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Центральный банк Турции повысил учетную ставку до 30% с прежних 25%.При этом эксперты ранее отмечали, что Центральный банк, "разгружая" рынки путем быстрого повышения ставок, не хочет ставить в затруднительное положение некоторые слои общества и бизнес-сферу, поэтому пойдет на осторожное повышение.Сам ЦБ Турции, в свою очередь, еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Регулятор тогда же впервые более чем за два года повысил ставку рефинансирования до 15% с 8,5%, хотя аналитики ожидали ее на отметке 21%. В начале июля стоимость турецкой национальной валюты – лиры – обновила исторический минимум к доллару и впервые преодолела отметку в 27 лир за доллар.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, турция, новости, экономика, инфляция
в мире, турция, новости, экономика, инфляция
Центральный банк Турции повысил учетную ставку до 30%
ЦБ Турции намерен продолжать постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Центральный банк Турции повысил учетную ставку до 30% с прежних 25%.
"Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции повысил учетную ставку – ставку аукционного однонедельного репо – на 500 базисных пунктов, до 30%", – говорится в заявлении Центробанка.
При этом эксперты ранее отмечали, что Центральный банк, "разгружая" рынки путем быстрого повышения ставок, не хочет ставить в затруднительное положение некоторые слои общества и бизнес-сферу, поэтому пойдет на осторожное повышение.
Сам ЦБ Турции, в свою очередь, еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Регулятор тогда же впервые более чем за два года повысил ставку рефинансирования до 15% с 8,5%, хотя аналитики ожидали ее на отметке 21%.
В начале июля стоимость турецкой национальной валюты – лиры – обновила исторический минимум к доллару и впервые преодолела отметку в 27 лир за доллар.