https://sputnik-georgia.ru/20230921/tsentralnyy-bank-turtsii-povysil-uchetnuyu-stavku-do-30-282531087.html

Центральный банк Турции повысил учетную ставку до 30%

Центральный банк Турции повысил учетную ставку до 30%

ЦБ Турции намерен продолжать постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится 21.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-21T20:59+0400

2023-09-21T20:59+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Центральный банк Турции повысил учетную ставку до 30% с прежних 25%.При этом эксперты ранее отмечали, что Центральный банк, "разгружая" рынки путем быстрого повышения ставок, не хочет ставить в затруднительное положение некоторые слои общества и бизнес-сферу, поэтому пойдет на осторожное повышение.Сам ЦБ Турции, в свою очередь, еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Регулятор тогда же впервые более чем за два года повысил ставку рефинансирования до 15% с 8,5%, хотя аналитики ожидали ее на отметке 21%. В начале июля стоимость турецкой национальной валюты – лиры – обновила исторический минимум к доллару и впервые преодолела отметку в 27 лир за доллар.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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