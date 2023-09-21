https://sputnik-georgia.ru/20230921/vavilov-vizit-van-i-v-moskvu-i-novyy-etap-otnosheniy-s-kndr---video-282498179.html

Вавилов: визит Ван И в Москву и новый этап отношений с КНДР – видео

Вавилов: визит Ван И в Москву и новый этап отношений с КНДР – видео

Внутри китайской власти происходят серьезные перестановки, которые могут оказаться последними приготовлениями к началу тайваньской операции. Смотрите, что... 21.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-21T13:43+0400

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Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" китаевед Николай Вавилов. Кто внутри Китая может бросить вызов Си Цзиньпину? Почему глава МИД КНР Ван И отказался ехать в Нью-Йорк? Чем важен новый этап в отношениях КНДР и России? Ответы на все эти вопросы смотрите в видео.

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видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, китай, видео