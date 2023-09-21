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Вавилов: визит Ван И в Москву и новый этап отношений с КНДР – видео
Вавилов: визит Ван И в Москву и новый этап отношений с КНДР – видео
Внутри китайской власти происходят серьезные перестановки, которые могут оказаться последними приготовлениями к началу тайваньской операции. Смотрите, что... 21.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-21T13:43+0400
2023-09-21T13:43+0400
2023-09-21T13:46+0400
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Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" китаевед Николай Вавилов. Кто внутри Китая может бросить вызов Си Цзиньпину? Почему глава МИД КНР Ван И отказался ехать в Нью-Йорк? Чем важен новый этап в отношениях КНДР и России? Ответы на все эти вопросы смотрите в видео.
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видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, китай, видео
видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, китай, видео
Вавилов: визит Ван И в Москву и новый этап отношений с КНДР – видео
13:43 21.09.2023 (обновлено: 13:46 21.09.2023)
Внутри китайской власти происходят серьезные перестановки, которые могут оказаться последними приготовлениями к началу тайваньской операции. Смотрите, что заявил по этому вопросу политолог.
Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" китаевед Николай Вавилов. Кто внутри Китая может бросить вызов Си Цзиньпину? Почему глава МИД КНР Ван И отказался ехать в Нью-Йорк? Чем важен новый этап в отношениях КНДР и России? Ответы на все эти вопросы смотрите в видео.