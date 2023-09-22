https://sputnik-georgia.ru/20230922/aktsiya-protesta-v-erevane---zaderzhany-84-cheloveka-282551292.html

Акция протеста в Ереване - задержаны 84 человека

Акция протеста в Ереване - задержаны 84 человека

Антиправительственные митинги в Ереване начались 19 сентября 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T14:20+0400

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2023-09-22T14:20+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Полиция задержала более 80 человек на акциях протеста в Ереване против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов.Протестующие в Ереване требуют отставки Пашиняна, обвиняя его в признании суверенитета Азербайджана над Карабахом.По данным Sputnik Армения, среди задержанных — сын экс-президента республики Роберта Кочаряна — Левон.Антиправительственные митинги начались 19 сентября и не утихают до сих пор. В пятницу утром протестующие перекрыли движение на площади Республики в центре Еревана. Они блокируют прилегающие улицы с помощью лавочек, электросамокатов и автомобилей.Протесты начались после того, как 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе. На следующий день представители бакинских властей и армянского населения региона при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении огня при выполнении ряда условий, в том числе, ликвидации карабахских вооруженных формирований.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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