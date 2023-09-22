https://sputnik-georgia.ru/20230922/byvshego-predsedatelya-natsdvizheniya-niku-meliya-zaderzhali-za-potasovku-v-tbilisi-282573866.html

Бывшего председателя "Нацдвижения" Нику Мелия задержали за потасовку в Тбилиси

Бывшего председателя "Нацдвижения" Нику Мелия задержали за потасовку в Тбилиси

Представители ЕНД собрались сегодня в районе Глдани рядом с домом оппозиционного депутата Тбилисского сакребуло Ираклия Эдзгверидзе после того, как узнали о... 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T23:32+0400

2023-09-22T23:32+0400

2023-09-23T00:06+0400

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мвд грузии

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Полиция задержала бывшего председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Нику Мелия, а также двух членов партии, Бачо Долидзе и Звиада Куправа, в административном порядке в районе Глдани, сообщает телеканал "Мтавари". Представители ЕНД собрались сегодня в районе Глдани рядом с домом оппозиционного депутата Тбилисского сакребуло (горсовет) Ираклия Эдзгверидзе после того, как узнали о нападении на него. Между собравшимися и полицией произошло физическое противостояние. Полицейские находились на месте в связи с фактом нападения на депутата. Согласно информации Первого канала, в МВД Грузии сообщили, что прибывшим полицейским оказали сопротивление находящиеся у дома люди, они препятствовали правоохранителям выполнять свои обязанности, а также оскорбляли их словесно и физически.В ходе противостояния в Глдани правоохранители задержали трех человек в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Расследование ведется по статье 126 УК, в которой говорится о групповом насилии.По словам Ираклия Эдзгверадзе, на него напали более 30 человек, а заказчиком был мажоритарный депутат сакребуло от "Грузинской мечты" Коте Зарнадзе. Члены "Нацдвижения" связывают избиение члена своей команды с произошедшим сегодня днем противостоянием в горсовете, в результате которого произошло физическое противостояние между Эдзгверадзе и Зарнадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, ника мелия, звиад куправа, единое национальное движение, мвд грузии