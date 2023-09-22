https://sputnik-georgia.ru/20230922/chastnye-shkoly-gruzii-stanut-nezavisimee---ministr-rasskazal-o-novykh-reformakh-282537599.html

Частные школы Грузии станут независимее – министр рассказал о новых реформах

Частные школы Грузии станут независимее – министр рассказал о новых реформах

Министерство образования проведет информационные и консультационные встречи с представителями заинтересованных частных школ 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T07:01+0400

2023-09-22T07:01+0400

2023-09-22T09:09+0400

грузия

новости

общество

георгий амилахвари

национальный центр профессионального развития учителей

министерство образования и науки грузии

образование в грузии

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари провел презентацию новых реформ с директорами частных школ и представителями ассоциаций, цель которых – максимальное повышение степени независимости и академической свободы частных школ, сообщает пресс-служба Минобразования. Изменения коснутся направлений авторизации, профессионального развития учителей и карьерного роста, администрирования и национальной учебной программы. В частности, решения, принимаемые в рамках авторизации, затрагивают следующие вопросы: Реформы включают в себя и важные изменения в профессиональном развитии и карьерном росте учителей: Изменения коснулись и национальной учебной программы, а именно: В целях эффективной реализации упомянутых изменений Министерство образования проведет информационные и консультационные встречи с представителями заинтересованных частных школ. Директора частных общеобразовательных учреждений и представители ассоциации оценили работу министерства и принятые решения как беспрецедентную политику поддержки, которая будет способствовать росту их независимости и академической свободы.

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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, национальный центр профессионального развития учителей, министерство образования и науки грузии, образование в грузии