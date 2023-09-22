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Эрдоган выступил за укрепление отношений Турции с РФ

Эрдоган выступил за укрепление отношений Турции с РФ

Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T12:17+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за укрепление отношений с Россией, подчеркнув, что Анкара считает приоритетом предложенный Россией проект газового хаба в Турции.Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда – через две недели после диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря – президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.Путин на встрече с Эрдоганом в Сочи в начале сентября заявил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. Позже дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что работа по проекту будет активизирована в ближайшее время, возможны переговоры рабочих групп.Российский газ поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток". Проектная мощность первого составляет 16 миллиардов кубометров, второго – 31,5 миллиарда кубометров. Россия поставила в Турцию в прошлом году 21,5 миллиарда кубометров, а за январь-август текущего года – свыше десяти миллиардов, сообщал на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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