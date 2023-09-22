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Европа намерена увеличить поставки газа из Азербайджана

Европа намерена увеличить поставки газа из Азербайджана

Азербайджан поставил 8,1 млрд кубометров газа в ЕС в 2021 году, и эта цифра выросла в 2022 году до 11,3 млрд кубометров, заявил представитель Еврокомиссии Тим... 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T22:16+0400

2023-09-22T22:16+0400

2023-09-22T22:16+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Европейский союз продолжает сотрудничество с Азербайджаном по вопросу поставок газа и ожидает их наращивания с 11,3 млрд кубометров в прошлом году до 20 млрд к 2027 году, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тим Макфи, передал Sputnik Азербайджан.По словам Макфи, Азербайджан поставил 8,1 млрд кубометров газа в ЕС в 2021 году, и эта цифра выросла в 2022 году до 11,3 млрд кубометров."И сейчас цель – нарастить в соответствии с меморандумом такие поставки к 2027 году до ежегодных 20 млрд кубометров газа", – уточнил Макфи.Отметим, что, согласно данным Минэнерго АР, в январе-августе текущего года Азербайджан поставил на экспорт 15,8 млрд кубометров газа, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Из общего объема экспорта газа АР на долю Европы пришлись 7,6 млрд кубометров, или 48% всех поставок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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