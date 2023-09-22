https://sputnik-georgia.ru/20230922/gruzinskaya-vinodelnya-pretenduet-na-prestizhnuyu-mezhdunarodnuyu-nagradu-282560488.html

Грузинская винодельня претендует на престижную международную награду

Грузинская винодельня претендует на престижную международную награду

Компанию-победителя выберет специально приглашенное жюри, которое при этом будет опираться на информацию, предоставленную компаниями 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T17:44+0400

2023-09-22T17:44+0400

2023-09-22T17:44+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Грузинская винодельня "Телавский винный погреб" вошла в шорт-лист в категории производителей красных вин на Международном конкурсе вин и алкогольных напитков (IWSC), говорится в сообщении организаторов конкурса. Помимо грузинской компании, за престижную награду претендуют еще шесть виноделен, две из которых – из ЮАР, остальные – из Новой Зеландии, Аргентины, Италии и Австралии. Компанию-победителя выберет специально приглашенное жюри, которое при этом будет опираться на информацию, предоставленную компаниями, и награды, полученные ими в 2023 году. Победители будут объявлены 19 октября 2023 года. Грузинский винный погреб открыли в Швеции >>Помимо компаний-производителей красного вина, в конкурсе IWSC есть еще несколько категорий, таких как крепленое, сладкое, игристое и белое вино. Телавский винный погреб – единственная грузинская компания, попавшая в список. International Wine & Spirit Competition (IWSC) – один из наиболее известных и авторитетных международных конкурсов в индустрии алкогольных напитков. Учрежденный в Лондоне в 1969 году, конкурс задает наивысший стандарт качества и декларирует своей основной целью поддержку и продвижение лучших вин планеты и мастерства виноделов. Традиция виноделия в Грузии насчитывает 8 тысяч лет, оно занимает особое место не только в экономике, но и в грузинской культуре. В народном творчестве, в памятниках духовной и материальной культуры часто можно встретить воспевание или изображение виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются тысячи разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных в мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври (глиняные кувшины) попал в список памятников мирового культурного наследия. А в 2017 году в Центре винной цивилизации во французском городе Бордо Грузия официально была признана родиной вина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, грузинское вино, вино и виноделие грузии