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Грузия и Россия: главное о торговле между странами
Грузия и Россия: главное о торговле между странами
Товарооборот между Грузией и Россией за первые восемь месяцев 2023 года составил 1,7 миллиарда долларов, что почти на 15% больше по сравнению с аналогичным... 22.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-22T20:11+0400
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грузино-российские отношения
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За январь-август 2023 года экспорт из Грузии в Россию вырос на 15,3% и составил 461,4 млн долларов, а импорт из России в Грузию составил 1 225,5 (рост 14,7%). Россия занимает второе место среди крупных торговых партнеров Грузии.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете более подробную информацию о торговле между двумя странами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, экономика, грузия, грузино-российские отношения, инфографика, инфографика
россия, экономика, грузия, грузино-российские отношения, инфографика, инфографика
Грузия и Россия: главное о торговле между странами
Товарооборот между Грузией и Россией за первые восемь месяцев 2023 года составил 1,7 миллиарда долларов, что почти на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года
За январь-август 2023 года экспорт из Грузии в Россию вырос на 15,3% и составил 461,4 млн долларов, а импорт из России в Грузию составил 1 225,5 (рост 14,7%).
Россия занимает второе место среди крупных торговых партнеров Грузии.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете более подробную информацию о торговле между двумя странами.