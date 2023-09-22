https://sputnik-georgia.ru/20230922/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novye-dannye-282538762.html
Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 22.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-22T09:01+0400
2023-09-22T09:01+0400
2023-09-22T09:01+0400
грузия
россия
экономика
новости
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1f/269960500_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4da5fb703cfd46c740c9636b183aec79.jpg
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-августе 2023 года вырос почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 1,7 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 15,3%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". За отчетный период из Грузии в РФ вывезли 78,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 53,9 тысячи тонн воды, в том числе минеральные и газированные, содержащие сахарные добавки, 41,4 тысячи тонн натурального виноградного вина, 36,2 тысячи тонн ферросплавов, а также 4,9 тысячи легковых автомобилей и так далее. Из России завезли 622,7 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 363,8 тысячи тонн природного и попутного газов, 117,9 тысячи тонн пшеницы и меслин, почти 70 тысяч тонн бутылок и стеклянных тар, а также более 48 тысяч тонн прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, и так далее. В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1f/269960500_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_35068b5d7a1ac2b48f2340d902838a25.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, россия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, россия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-августе 2023 года вырос почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 1,7 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 15,3%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Внешнеторговый оборот Грузии и России январь-август 2023 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
461,4
15,3
Импорт
1 225,5
14,7
Всего
1 686,9
14,8
За отчетный период из Грузии в РФ вывезли 78,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 53,9 тысячи тонн воды, в том числе минеральные и газированные, содержащие сахарные добавки, 41,4 тысячи тонн натурального виноградного вина, 36,2 тысячи тонн ферросплавов, а также 4,9 тысячи легковых автомобилей и так далее.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в России товаров за январь-август 2023 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
112,1
24,1
Легковые автомобили
66,6
94,1
Ферросплавы
45,4
-55,1
Минеральные воды
42,9
50,1
Газированные напитки
41,9
96,8
Из России завезли 622,7 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 363,8 тысячи тонн природного и попутного газов, 117,9 тысячи тонн пшеницы и меслин, почти 70 тысяч тонн бутылок и стеклянных тар, а также более 48 тысяч тонн прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-август 2023 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
435,0
29,2
Газ
96,4
116,2
Бутылки и стеклянная тара
34,6
72,0
Пшеница
32,0
11,5
Прутки из углеродистой стали
29,3
45,6
В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.