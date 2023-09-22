https://sputnik-georgia.ru/20230922/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novye-dannye-282538762.html

Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные

Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-августе 2023 года вырос почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 1,7 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 15,3%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". За отчетный период из Грузии в РФ вывезли 78,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 53,9 тысячи тонн воды, в том числе минеральные и газированные, содержащие сахарные добавки, 41,4 тысячи тонн натурального виноградного вина, 36,2 тысячи тонн ферросплавов, а также 4,9 тысячи легковых автомобилей и так далее. Из России завезли 622,7 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 363,8 тысячи тонн природного и попутного газов, 117,9 тысячи тонн пшеницы и меслин, почти 70 тысяч тонн бутылок и стеклянных тар, а также более 48 тысяч тонн прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, и так далее. В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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