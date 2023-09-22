https://sputnik-georgia.ru/20230922/kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-prognoz-sinoptikov-282561426.html
Какая погода ожидается в Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков
Какая погода ожидается в Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков
В эти выходные лучше прихватить с собой на прогулку зонт 22.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-22T18:02+0400
2023-09-22T18:02+0400
2023-09-22T18:02+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Грузинские синоптики в эти выходные прогнозируют кратковременные дожди на фоне теплой погоды, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Так, 22-24 сентября в Тбилиси возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит +25...+27 градусов. В прибрежных регионах Грузии (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 22-23 сентября погода будет теплая и без осадков, а 24 сентября может пойти кратковременный дождь. Температура воздуха днем поднимется до +26...+28 градусов. В Западной Грузии (Кутаиси, Зестафони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 22-23 сентября погода будет теплая и без осадков, а 24 сентября может пойти кратковременный дождь. Время от времени будут дуть ветры восточного направления. Температура воздуха днем составит +28...+30 градусов. Что касается горных районов Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло), то там 22-23 сентября погода также будет теплой и без осадкой, а 24 сентября прогнозируют кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит +26...+28 градусов. В горных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) 22-23 сентября погода будет теплая и без осадков, 24 сентября возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем поднимется до +22...+24 градуса. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори, Цхинвали) возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +24...+26 градусов. В регионе Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами возможен град. Температура воздуха днем составит +24...+26 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) могут наблюдаться кратковременные дожди. Температура воздуха днем прогреется до +22...+24 градуса. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 22-23 сентября погода будет теплая и без осадков, 24 сентября может пройти кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит +18...+20 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
Какая погода ожидается в Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков
В эти выходные лучше прихватить с собой на прогулку зонт
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Грузинские синоптики в эти выходные прогнозируют кратковременные дожди на фоне теплой погоды, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Так, 22-24 сентября в Тбилиси возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит +25...+27 градусов.
В прибрежных регионах Грузии (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 22-23 сентября погода будет теплая и без осадков, а 24 сентября может пойти кратковременный дождь. Температура воздуха днем поднимется до +26...+28 градусов.
В Западной Грузии (Кутаиси, Зестафони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 22-23 сентября погода будет теплая и без осадков, а 24 сентября может пойти кратковременный дождь. Время от времени будут дуть ветры восточного направления. Температура воздуха днем составит +28...+30 градусов.
Что касается горных районов Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло), то там 22-23 сентября погода также будет теплой и без осадкой, а 24 сентября прогнозируют кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит +26...+28 градусов.
В горных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) 22-23 сентября погода будет теплая и без осадков, 24 сентября возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем поднимется до +22...+24 градуса.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори, Цхинвали) возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +24...+26 градусов.
В регионе Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами возможен град. Температура воздуха днем составит +24...+26 градусов.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) могут наблюдаться кратковременные дожди. Температура воздуха днем прогреется до +22...+24 градуса.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 22-23 сентября погода будет теплая и без осадков, 24 сентября может пройти кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит +18...+20 градусов.