https://sputnik-georgia.ru/20230922/magnitnye-buri-v-oktyabre-2023-chto-delat-v-neblagopriyatnye-dni-282555941.html

Магнитные бури в октябре 2023: что делать в неблагоприятные дни

Магнитные бури в октябре 2023: что делать в неблагоприятные дни

В октябре 2023 года ожидаются несколько магнитных бурь разной мощности, которые окажут влияние на самочувствие многих людей 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T16:42+0400

2023-09-22T16:42+0400

2023-09-22T16:42+0400

справки

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Зная точные даты магнитных бурь в октябре 2023 года, можно подготовиться к ним, чтобы облегчить негативное воздействие в неблагоприятные дни. Когда в октябре ожидаются магнитные бури и что советуют специалисты делать в неблагоприятные дни, читайте в Sputnik Грузия. Магнитные бури в октябре 2023 Первая магнитная буря, по предварительным прогнозам, накроет Землю 1-2 октября. Геомагнитное возмущение в первые дни октября ожидается средней силы, поэтому магнитную бурю почувствуют не только метеозависимые лица. Следующая магнитная буря предстоит 5-6 октября – в эти дни геомагнитное возмущение, по прогнозу, будет достаточно сильным и затронет многих людей. Очередная магнитная буря ожидается 13-15 октября. Трехдневное геомагнитное возмущение будет незначительным и повлияет только на метеочувствительных людей. Еще одну магнитную бурю прогнозируют с 23 по 26 октября. Геомагнитное возмущение, по прогнозам, будет слабым, но из-за продолжительности повлияет на многих людей, а не только на зависимых от погоды. Последнюю магнитную бурю прогнозируют 29-30 октября. Магнитная буря ожидается средней силы, поэтому ее почувствуют не только метеочувствительные лица. Во все остальные дни в октябре активных всплесков на Солнце не ожидается. Что делать в неблагоприятные дни? На магнитные бури реагирует большинство жителей нашей планеты, поэтому многих из них в неблагоприятные дни мучают перепады настроения, слабость и бессонница. В дни магнитных бурь метеозависимым, а также людям с хроническими и психическими заболеваниями нужно серьезно позаботиться о своем здоровье. Не стоит в неблагоприятные дни испытывать судьбу и здоровым. В период магнитных бурь специалисты советуют ограничить физические нагрузки и больше времени проводить в закрытых помещениях. В неблагоприятные дни также не стоит перегружать организм кофеином, сигаретами, тяжелой пищей и спиртным. Медики в дни магнитных бурь рекомендуют больше отдыхать, а легкая физическая нагрузка, улучшающая циркуляцию крови в организме, поможет избежать плохого самочувствия и головной боли, от которой люди чаще всего страдают в неблагоприятные дни. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

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справки