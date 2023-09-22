https://sputnik-georgia.ru/20230922/mat-draka-i-obvineniya-deputaty-sakrebulo-tbilisi-ustroili-razborku-na-zasedanii--282556418.html
Мат, драка и обвинения: депутаты сакребуло Тбилиси устроили "разборку" на заседании
Мат, драка и обвинения: депутаты сакребуло Тбилиси устроили "разборку" на заседании
Чтобы разрядить ситуацию, в дело вмешались приставы, а на заседании был объявлен перерыв 22.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-22T16:02+0400
2023-09-22T16:02+0400
2023-09-22T17:42+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Заседание сакребуло (совещательный орган) Тбилиси началось со словесного и физического противостояния между депутатами правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и представителями оппозиции. Недовольство оппозиции последовало за выступлением депутата от фракции "Грузинская мечта" Константина Зарнадзе, который заявил, что накануне к нему подошли оппозиционные активисты и нанесли словесное оскорбление. Заявление Зарнадзе на заседании опротестовали представители оппозиции и обвинили депутата в том, что он сам вызвал раздражение активистов и спровоцировал их. Ситуация особенно накалилась после того, как депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" назвал Зарнадзе "ничтожеством". Тогда политики и начали размахивать руками.Чтобы разрядить ситуацию, в дело вмешались приставы, а на заседании был объявлен перерыв.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, сакребуло тбилиси, сакребуло
Мат, драка и обвинения: депутаты сакребуло Тбилиси устроили "разборку" на заседании
16:02 22.09.2023 (обновлено: 17:42 22.09.2023)
Чтобы разрядить ситуацию, в дело вмешались приставы, а на заседании был объявлен перерыв
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Заседание сакребуло (совещательный орган) Тбилиси началось со словесного и физического противостояния между депутатами правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и представителями оппозиции.
Недовольство оппозиции последовало за выступлением депутата от фракции "Грузинская мечта" Константина Зарнадзе, который заявил, что накануне к нему подошли оппозиционные активисты и нанесли словесное оскорбление.
"Они меня обругали, обматерили и наклеили стикеры на мой автомобиль... Это попытка спровоцировать гражданское противостояние", – заявил Зарнадзе.
Заявление Зарнадзе на заседании опротестовали представители оппозиции и обвинили депутата в том, что он сам вызвал раздражение активистов и спровоцировал их.
Ситуация особенно накалилась после того, как депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" назвал Зарнадзе "ничтожеством". Тогда политики и начали размахивать руками.
Чтобы разрядить ситуацию, в дело вмешались приставы, а на заседании был объявлен перерыв.