https://sputnik-georgia.ru/20230922/orionidy-v-oktyabre-2023-gde-i-kogda-nablyudat-yarkiy-zvezdopad-282571141.html

Ориониды в октябре 2023: где и когда наблюдать яркий звездопад

Ориониды в октябре 2023: где и когда наблюдать яркий звездопад

Метеорный поток Ориониды жители Земли будут наблюдать в октябре – это один из самых красивых осенних звездопадов 22.09.2023, Sputnik Грузия

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комета

справки

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Где и когда наблюдать яркий осенний звездопад Ориониды в 2023 году, читайте в Sputnik Грузия. Где и когда наблюдать Ежегодно яркий осенний звездопад Ориониды любители-астрономы могут наблюдать со 2 октября по 7 ноября. На пике активности звездопад Ориониды, которого метеорный поток достигает 21-22 октября, подарит до 20 метеоров в час. Звездопад Ориониды, несмотря на малое количество "падающих звезд" в час, считается самым красивым и ярким метеорным потоком. Наблюдать это красивейшее астрономическое явление смогут жители всей нашей планеты, однако более яркое зрелище увидят в Северном полушарии, где Орион лучше виден. Специалисты советуют наблюдать звездопад вдали от городских огней, где метеорный поток Ориониды можно хорошо рассмотреть и невооруженным глазом. В безоблачную погоду падающие звезды видны практически всю ночь – с полуночи до рассвета. Наблюдать наиболее яркие метеоры можно, если смотреть не на сам радиант, а немного от него в сторону. Ориониды Звездопад Ориониды породила комета Галлея, названая в честь открывшего ее в 1705-м Эдмунда Галлея. Впервые небесное тело наблюдали в 240 году до нашей эры. Галлея – это единственная из короткопериодических комет (орбитальный период – менее 200 лет), которую легко наблюдать невооруженным глазом. Астрономы-любители, в последний раз наблюдали комету, период обращения которой составляет 75-76 лет, в 1986-м. Следующее появление небесного тела во внутренней части Солнечной системы ожидают в 2061-м. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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