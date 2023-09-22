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Отдых в Грузии: детские площадки и пляж на берегу Арагви в Ананури – фото
Отдых в Грузии: детские площадки и пляж на берегу Арагви в Ананури – фото
На берегу реки Арагви и Жинвальского водохранилища у поселка Ананури есть удобное место для отдыха, которое уже полюбили жители и гости Грузии. Смотрите в... 22.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-22T12:20+0400
2023-09-22T12:53+0400
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Поселок Ананури, расположенный в 65 км от Тбилиси, теперь популярен не только прекрасно сохранившейся крепостью XVII века, но и зоной отдыха, куда приезжают сотни и тысячи жителей Грузии, и туристы из разных стран.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, туризм в грузии, путешествия, главные достопримечательности грузии, ананури, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, туризм в грузии, путешествия, главные достопримечательности грузии, ананури, фото

Отдых в Грузии: детские площадки и пляж на берегу Арагви в Ананури – фото

12:20 22.09.2023 (обновлено: 12:53 22.09.2023)
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На берегу реки Арагви и Жинвальского водохранилища у поселка Ананури есть удобное место для отдыха, которое уже полюбили жители и гости Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит набережная и пляж
Поселок Ананури, расположенный в 65 км от Тбилиси, теперь популярен не только прекрасно сохранившейся крепостью XVII века, но и зоной отдыха, куда приезжают сотни и тысячи жителей Грузии, и туристы из разных стран.
© photo: Sputnik / Stringer

Пляж в Ананури благоустроили и теперь тут настоящий курорт.

Пляж в Ананури благоустроили и теперь тут настоящий курорт. - Sputnik Грузия
1/19
© photo: Sputnik / Stringer

Пляж в Ананури благоустроили и теперь тут настоящий курорт.

© photo: Sputnik / Stringer

С территории бульвара на набережной и пляжа видна средневековая крепость и храм Успения, который возвели в XVII веке.

С территории бульвара на набережной и пляжа видна средневековая крепость и храм Успения, который возвели в XVII веке. - Sputnik Грузия
2/19
© photo: Sputnik / Stringer

С территории бульвара на набережной и пляжа видна средневековая крепость и храм Успения, который возвели в XVII веке.

© photo: Sputnik / Stringer

Первые постройки на месте крепости появились еще в XIII веке, основная ее часть была построена в XVI-XVII веках.

Первые постройки на месте крепости появились еще в XIII веке, основная ее часть была построена в XVI-XVII веках. - Sputnik Грузия
3/19
© photo: Sputnik / Stringer

Первые постройки на месте крепости появились еще в XIII веке, основная ее часть была построена в XVI-XVII веках.

© photo: Sputnik / Stringer

Многие туристы, проезжающие по Военно-Грузинской дороге, видят крепость и осматривают ее.

Многие туристы, проезжающие по Военно-Грузинской дороге, видят крепость и осматривают ее. - Sputnik Грузия
4/19
© photo: Sputnik / Stringer

Многие туристы, проезжающие по Военно-Грузинской дороге, видят крепость и осматривают ее.

© photo: Sputnik / Stringer

Но ниже крепости тоже интересно, если спуститься по дороге вниз.

Но ниже крепости тоже интересно, если спуститься по дороге вниз. - Sputnik Грузия
5/19
© photo: Sputnik / Stringer

Но ниже крепости тоже интересно, если спуститься по дороге вниз.

© video: Sputnik / Stringer

Тут бульвар и зона отдыха вдоль набережной реки Арагви.

Тут бульвар и зона отдыха вдоль набережной реки Арагви. - Sputnik Грузия
6/19
© video: Sputnik / Stringer

Тут бульвар и зона отдыха вдоль набережной реки Арагви.

© video: Sputnik / Stringer

Устроены вот такие удобные навесы, как защита от солнца или дождя.

Устроены вот такие удобные навесы, как защита от солнца или дождя. - Sputnik Грузия
7/19
© video: Sputnik / Stringer

Устроены вот такие удобные навесы, как защита от солнца или дождя.

© photo: Sputnik / Stringer

Сюда приезжают сотни и тысячи людей, чтобы искупаться.

Сюда приезжают сотни и тысячи людей, чтобы искупаться. - Sputnik Грузия
8/19
© photo: Sputnik / Stringer

Сюда приезжают сотни и тысячи людей, чтобы искупаться.

© photo: Sputnik / Stringer

Также на пляже можно загорать.

Также на пляже можно загорать. - Sputnik Грузия
9/19
© photo: Sputnik / Stringer

Также на пляже можно загорать.

© photo: Sputnik / Stringer

У берега реки Арагви множество различных лодок и плавсредств.

У берега реки Арагви множество различных лодок и плавсредств. - Sputnik Грузия
10/19
© photo: Sputnik / Stringer

У берега реки Арагви множество различных лодок и плавсредств.

© photo: Sputnik / Stringer

На них можно прокатиться по водной глади Жинвальского водохранилища.

На них можно прокатиться по водной глади Жинвальского водохранилища. - Sputnik Грузия
11/19
© photo: Sputnik / Stringer

На них можно прокатиться по водной глади Жинвальского водохранилища.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут же к услугам отдыхающих несколько придорожных кафе.

Тут же к услугам отдыхающих несколько придорожных кафе. - Sputnik Грузия
12/19
© photo: Sputnik / Stringer

Тут же к услугам отдыхающих несколько придорожных кафе.

© photo: Sputnik / Stringer

Есть и такие закусочные прямо у дороги.

Есть и такие закусочные прямо у дороги. - Sputnik Грузия
13/19
© photo: Sputnik / Stringer

Есть и такие закусочные прямо у дороги.

© photo: Sputnik / Stringer

Многие приезжают в Ананури вместе с детьми - тут есть большая детская площадка.

Многие приезжают в Ананури вместе с детьми - тут есть большая детская площадка. - Sputnik Грузия
14/19
© photo: Sputnik / Stringer

Многие приезжают в Ананури вместе с детьми - тут есть большая детская площадка.

© photo: Sputnik / Stringer

Нередко сюда приезжают и свадьбы, чтобы провести фотосессию или отметить торжество.

Нередко сюда приезжают и свадьбы, чтобы провести фотосессию или отметить торжество. - Sputnik Грузия
15/19
© photo: Sputnik / Stringer

Нередко сюда приезжают и свадьбы, чтобы провести фотосессию или отметить торжество.

© photo: Sputnik / Stringer

Тем временем отдыхающие на пляже проводят время как обычно.

Тем временем отдыхающие на пляже проводят время как обычно. - Sputnik Грузия
16/19
© photo: Sputnik / Stringer

Тем временем отдыхающие на пляже проводят время как обычно.

© photo: Sputnik / Stringer

Туристы посещают крепость Ананури тысячами и все чаще многие из них потом спускаются вниз к реке и водохранилищу.

Туристы посещают крепость Ананури тысячами и все чаще многие из них потом спускаются вниз к реке и водохранилищу. - Sputnik Грузия
17/19
© photo: Sputnik / Stringer

Туристы посещают крепость Ананури тысячами и все чаще многие из них потом спускаются вниз к реке и водохранилищу.

© photo: Sputnik / Stringer

С берега водохранилища открывается вид на крепость Ананури, а также большой мост на Военно-Грузинской дороге.

С берега водохранилища открывается вид на крепость Ананури, а также большой мост на Военно-Грузинской дороге. - Sputnik Грузия
18/19
© photo: Sputnik / Stringer

С берега водохранилища открывается вид на крепость Ананури, а также большой мост на Военно-Грузинской дороге.

© photo: Sputnik / Stringer

А этот старый мост полностью скрывается под водой, когда она заполняет водохранилище.

А этот старый мост полностью скрывается под водой, когда она заполняет водохранилище. - Sputnik Грузия
19/19
© photo: Sputnik / Stringer

А этот старый мост полностью скрывается под водой, когда она заполняет водохранилище.

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