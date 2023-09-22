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Отдых в Грузии: детские площадки и пляж на берегу Арагви в Ананури – фото

Отдых в Грузии: детские площадки и пляж на берегу Арагви в Ананури – фото

На берегу реки Арагви и Жинвальского водохранилища у поселка Ананури есть удобное место для отдыха, которое уже полюбили жители и гости Грузии. Смотрите в... 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T12:20+0400

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Поселок Ананури, расположенный в 65 км от Тбилиси, теперь популярен не только прекрасно сохранившейся крепостью XVII века, но и зоной отдыха, куда приезжают сотни и тысячи жителей Грузии, и туристы из разных стран.

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2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, туризм в грузии, путешествия, главные достопримечательности грузии, ананури, фото