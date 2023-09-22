Отдых в Грузии: детские площадки и пляж на берегу Арагви в Ананури – фото
Пляж в Ананури благоустроили и теперь тут настоящий курорт.
Пляж в Ананури благоустроили и теперь тут настоящий курорт.
С территории бульвара на набережной и пляжа видна средневековая крепость и храм Успения, который возвели в XVII веке.
С территории бульвара на набережной и пляжа видна средневековая крепость и храм Успения, который возвели в XVII веке.
Первые постройки на месте крепости появились еще в XIII веке, основная ее часть была построена в XVI-XVII веках.
Первые постройки на месте крепости появились еще в XIII веке, основная ее часть была построена в XVI-XVII веках.
Многие туристы, проезжающие по Военно-Грузинской дороге, видят крепость и осматривают ее.
Многие туристы, проезжающие по Военно-Грузинской дороге, видят крепость и осматривают ее.
Но ниже крепости тоже интересно, если спуститься по дороге вниз.
Но ниже крепости тоже интересно, если спуститься по дороге вниз.
Тут бульвар и зона отдыха вдоль набережной реки Арагви.
Тут бульвар и зона отдыха вдоль набережной реки Арагви.
Устроены вот такие удобные навесы, как защита от солнца или дождя.
Устроены вот такие удобные навесы, как защита от солнца или дождя.
Сюда приезжают сотни и тысячи людей, чтобы искупаться.
Сюда приезжают сотни и тысячи людей, чтобы искупаться.
Также на пляже можно загорать.
Также на пляже можно загорать.
У берега реки Арагви множество различных лодок и плавсредств.
У берега реки Арагви множество различных лодок и плавсредств.
На них можно прокатиться по водной глади Жинвальского водохранилища.
На них можно прокатиться по водной глади Жинвальского водохранилища.
Тут же к услугам отдыхающих несколько придорожных кафе.
Тут же к услугам отдыхающих несколько придорожных кафе.
Есть и такие закусочные прямо у дороги.
Есть и такие закусочные прямо у дороги.
Многие приезжают в Ананури вместе с детьми - тут есть большая детская площадка.
Многие приезжают в Ананури вместе с детьми - тут есть большая детская площадка.
Нередко сюда приезжают и свадьбы, чтобы провести фотосессию или отметить торжество.
Нередко сюда приезжают и свадьбы, чтобы провести фотосессию или отметить торжество.
Тем временем отдыхающие на пляже проводят время как обычно.
Тем временем отдыхающие на пляже проводят время как обычно.
Туристы посещают крепость Ананури тысячами и все чаще многие из них потом спускаются вниз к реке и водохранилищу.
Туристы посещают крепость Ананури тысячами и все чаще многие из них потом спускаются вниз к реке и водохранилищу.
С берега водохранилища открывается вид на крепость Ананури, а также большой мост на Военно-Грузинской дороге.
С берега водохранилища открывается вид на крепость Ананури, а также большой мост на Военно-Грузинской дороге.
А этот старый мост полностью скрывается под водой, когда она заполняет водохранилище.
А этот старый мост полностью скрывается под водой, когда она заполняет водохранилище.