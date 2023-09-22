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Под звуки сирен и барабанов: в Тбилиси прошла акция протеста – видео
Под звуки сирен и барабанов: в Тбилиси прошла акция протеста – видео
Оппозиция провела шумную, но небольшую акцию протеста в Тбилиси. На акции присутствовало около 100 человек. Зато у многих из них были рожки вувузелы, сирены... 22.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-22T17:56+0400
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Собравшиеся пикетировали въезд на территорию парламента Грузии. Так они пытались помешать выступлению министра внутренних дел страны перед депутатами высшего законодательного органа Грузии.Но министр прибыл на заседание, дискомфорт испытывали только полицейские, рядом с которыми протестующие стучали в барабаны и включали сирены. Акция продлилась несколько часов, пока шло заседание парламента.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции, акции протеста, парламент грузии, оппозиция, видео
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Под звуки сирен и барабанов: в Тбилиси прошла акция протеста – видео

17:56 22.09.2023 (обновлено: 18:50 22.09.2023)
© video: Sputnik / Stringer
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Оппозиция провела шумную, но небольшую акцию протеста в Тбилиси. На акции присутствовало около 100 человек. Зато у многих из них были рожки вувузелы, сирены, свистки, а у нескольких человек – барабаны.
Собравшиеся пикетировали въезд на территорию парламента Грузии. Так они пытались помешать выступлению министра внутренних дел страны перед депутатами высшего законодательного органа Грузии.

Но министр прибыл на заседание, дискомфорт испытывали только полицейские, рядом с которыми протестующие стучали в барабаны и включали сирены. Акция продлилась несколько часов, пока шло заседание парламента.
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