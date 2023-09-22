https://sputnik-georgia.ru/20230922/politolog-za-otkaz-voevat-s-rossiey-gruziya-mozhet-ostatsya-bez-statusa-kandidata-v-es-282547238.html

Политолог: за отказ воевать с Россией Грузия может остаться без статуса кандидата в ЕС

Политолог: за отказ воевать с Россией Грузия может остаться без статуса кандидата в ЕС

Неполучение Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС наглядно покажет, хотят ли западные партнеры видеть в стране гражданское противостояние с целью смены... 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T12:45+0400

2023-09-22T12:45+0400

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Об этом заявил главный редактор ГРУЗИНФОРМ, политолог Арно Хидирбегишвили на пресс-конференции на тему "Революционные сценарии в Грузии – как избежать беспорядков" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Этот статус вообще ничего не значит. Одни обязанности без прав. А если нам не предоставят, это будет первая люстрация наших западных партнеров. Значит они специально непредоставлением статуса хотели гражданского противостояния, чтобы сменить в Грузии власть, которая отказалась воевать с Россией. Вот почему Зурабишвили ездила в зарубежное турне. Не агитировать, чтобы нам дали статус, а, наоборот, чтобы при этой власти нам этот статус не давали. А потому что тогда исчезает причина менять эту власть, исчезает причина поднимать митинги и революцию на проспекте Руставели. Вот правда", – заявил Хидирбегишвили.Служба госбезопасности Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решение о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Отмечается, что беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.

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