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Протестующие в Еревана попытались прорвать кордон полиции – видео

Протестующие в Еревана попытались прорвать кордон полиции – видео

С утра офис правительства заблокирован силовиками, большинство участников митинга находятся около него 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T13:19+0400

2023-09-22T13:19+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Митингующие в центре Еревана, выступающие против руководства страны во главе с премьером Николом Пашиняном, попытались прорвать кордон полиции у здания правительства, сообщает РИА Новости.Между митингующими и полицейскими произошла небольшая стычка. Пострадавших нет.С утра офис правительства заблокирован силовиками, большинство участников митинга находятся около него.Ранее глава политического блока "Мать-Армения" Андраник Теванян призвал своих сторонников перейти к протестам в режиме нон-стоп.Протестующие собираются несколько дней подряд в административном центре столицы на фоне ситуации в Нагорном Карабахе. Во вторник они попытались взять здание правительства штурмом, но безуспешно – силовики применили свето-шумовые гранаты, кордон оцепления выдержал.Азербайджан 19 сентября провел "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки Баку и Степанакерт договорились о прекращении огня в регионе, среди условий перемирия, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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