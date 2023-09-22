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Убил и поджег в лифте: подсудимый в Тбилиси получил 19 лет тюрьмы
Убил и поджег в лифте: подсудимый в Тбилиси получил 19 лет тюрьмы
Стороне обвинения удалось доказать виновность подсудимого 22.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-22T12:37+0400
2023-09-22T12:37+0400
2023-09-22T12:37+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к 19 годам лишения свободы мужчину, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. На суде удалось доказать, что 22 марта 2023 года в лифте жилого дома в Тбилиси обвиняемый во время ссоры нанес своему оппоненту многочисленные ранения ножом, после облил бензином и поджег. Пострадавший скончался на месте. Задержать обвиняемого удалось в тот же день по горячим следам. Ему было предъявлено обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном с особой жестокостью. Все время до приговора он находился в заключении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, тбилисский городской суд
происшествия, грузия, новости, тбилиси, тбилисский городской суд
Убил и поджег в лифте: подсудимый в Тбилиси получил 19 лет тюрьмы
Стороне обвинения удалось доказать виновность подсудимого
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к 19 годам лишения свободы мужчину, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.
На суде удалось доказать, что 22 марта 2023 года в лифте жилого дома в Тбилиси обвиняемый во время ссоры нанес своему оппоненту многочисленные ранения ножом, после облил бензином и поджег. Пострадавший скончался на месте.
Задержать обвиняемого удалось в тот же день по горячим следам. Ему было предъявлено обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном с особой жестокостью. Все время до приговора он находился в заключении.