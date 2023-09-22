https://sputnik-georgia.ru/20230922/ubil-i-podzheg-v-lifte-podsudimyy-v-tbilisi-poluchil-19-let-tyurmy---282546861.html

Убил и поджег в лифте: подсудимый в Тбилиси получил 19 лет тюрьмы

Убил и поджег в лифте: подсудимый в Тбилиси получил 19 лет тюрьмы

Стороне обвинения удалось доказать виновность подсудимого 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T12:37+0400

2023-09-22T12:37+0400

2023-09-22T12:37+0400

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к 19 годам лишения свободы мужчину, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. На суде удалось доказать, что 22 марта 2023 года в лифте жилого дома в Тбилиси обвиняемый во время ссоры нанес своему оппоненту многочисленные ранения ножом, после облил бензином и поджег. Пострадавший скончался на месте. Задержать обвиняемого удалось в тот же день по горячим следам. Ему было предъявлено обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном с особой жестокостью. Все время до приговора он находился в заключении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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