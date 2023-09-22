https://sputnik-georgia.ru/20230922/v-tsentre-tbilisi-vvodyatsya-ogranicheniya-dlya-transporta-iz-za-videosemok-282573725.html

В центре Тбилиси вводятся ограничения для транспорта из-за видеосъемок

В центре Тбилиси вводятся ограничения для транспорта из-за видеосъемок

Мэрия опубликовала альтернативные маршруты движения во время ограничений 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T23:05+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Ограничение на передвижение на улицах Котетишвили, Бесики и Вашловани будет действовать 23-24 сентября в связи с запланированными видеосъемками, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси. В частности, на части улиц Вахтанга Котетишвили и Бесики (от пересечения улиц Димитрия Кипиани и Бесики до пересечения улиц Бесика и Кириле Уклеба) 23 сентября будет ограничено движение транспорта с 00:06 до 14:00. Кроме того, транспорт в направлении площади Бесики и улицы Мтацминда будет ездить через проезд Бесика и улицу Дмитрия Кипиани. Что касается улицы Вашловани, движение будет ограничено на участке дороги от улицы Пьера Кобахидзе до улицы Ахвледиани 24 сентября с 00:06 до 18:00. В указанный период автомобили смогут двигаться с улицы Мераба Костава на улицу Георгия Ахвледиани по улицам Пьера Кобахидзе и Ии Экаладзе, а движение с улицы Георгия Ахвледиани на улицу Мераба Костава будет разрешено через улицу Романа Миминошвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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