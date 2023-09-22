https://sputnik-georgia.ru/20230922/vkhod-posetiteley-v-parlament-gruzii-ogranichen---deystvuet-zheltyy-rezhim-bezopasnsti--282546330.html
Вход посетителей в парламент Грузии ограничен – действует желтый режим безопасности
Вход посетителей в парламент Грузии ограничен – действует желтый режим безопасности
В парламенте Грузии сегодня будут слушать глав МВД и Минэкономики 22.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-22T11:35+0400
2023-09-22T11:35+0400
2023-09-22T12:34+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Вход посетителей в парламент Грузии ограничен для обеспечения безопасной рабочей обстановки в здании, где сегодня выступают два министра – глава МВД Вахтанг Гомелаури и министр экономики Леван Давиташвили, говорится в заявлении на сайте законодательного органа.Слушания министров состоятся в формате интерпелляции. Гомелаури придется ответить на вопросы в связи с трагедией на горном курорте в Шови. Что касается Давиташвили, то его пригласили в связи с темой строительства глубоководного порта Анаклия.Ожидается, что выступления министров будут проходить на фоне акции протеста оппонентов власти около здания парламента на проспекте Руставели в центре Тбилиси.Интерпелляция – это формат, в рамках которого глава правительства, министр или представитель другого подотчетного парламенту органа обязан прийти в парламент и ответить на вопросы группы депутатов не менее чем из семи человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, вахтанг гомелаури, леван давиташвили, шови, анаклия, оползень в шови
грузия, новости, политика, тбилиси, вахтанг гомелаури, леван давиташвили, шови, анаклия, оползень в шови
Вход посетителей в парламент Грузии ограничен – действует желтый режим безопасности
11:35 22.09.2023 (обновлено: 12:34 22.09.2023)
В парламенте Грузии сегодня будут слушать глав МВД и Минэкономики
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Вход посетителей в парламент Грузии ограничен для обеспечения безопасной рабочей обстановки в здании, где сегодня выступают два министра – глава МВД Вахтанг Гомелаури и министр экономики Леван Давиташвили, говорится в заявлении на сайте законодательного органа.
Слушания министров состоятся в формате интерпелляции. Гомелаури придется ответить на вопросы в связи с трагедией на горном курорте в Шови. Что касается Давиташвили, то его пригласили в связи с темой строительства глубоководного порта Анаклия.
"В парламенте Грузии будет действовать желтый уровень безопасности – вход посетителей в парламент Грузии ограничен. Это ограничение не распространяется на аккредитованных парламентских журналистов", – сказано в заявлении.
Ожидается, что выступления министров будут проходить на фоне акции протеста оппонентов власти около здания парламента на проспекте Руставели в центре Тбилиси.
Интерпелляция – это формат, в рамках которого глава правительства, министр или представитель другого подотчетного парламенту органа обязан прийти в парламент и ответить на вопросы группы депутатов не менее чем из семи человек.