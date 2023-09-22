https://sputnik-georgia.ru/20230922/vkhod-posetiteley-v-parlament-gruzii-ogranichen---deystvuet-zheltyy-rezhim-bezopasnsti--282546330.html

Вход посетителей в парламент Грузии ограничен – действует желтый режим безопасности

Вход посетителей в парламент Грузии ограничен – действует желтый режим безопасности

В парламенте Грузии сегодня будут слушать глав МВД и Минэкономики 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T11:35+0400

2023-09-22T11:35+0400

2023-09-22T12:34+0400

грузия

новости

политика

тбилиси

вахтанг гомелаури

леван давиташвили

шови

анаклия

оползень в шови

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/16/282548149_46:0:2498:1379_1920x0_80_0_0_ceb48a288b763bd23aa56812b6447630.png

ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Вход посетителей в парламент Грузии ограничен для обеспечения безопасной рабочей обстановки в здании, где сегодня выступают два министра – глава МВД Вахтанг Гомелаури и министр экономики Леван Давиташвили, говорится в заявлении на сайте законодательного органа.Слушания министров состоятся в формате интерпелляции. Гомелаури придется ответить на вопросы в связи с трагедией на горном курорте в Шови. Что касается Давиташвили, то его пригласили в связи с темой строительства глубоководного порта Анаклия.Ожидается, что выступления министров будут проходить на фоне акции протеста оппонентов власти около здания парламента на проспекте Руставели в центре Тбилиси.Интерпелляция – это формат, в рамках которого глава правительства, министр или представитель другого подотчетного парламенту органа обязан прийти в парламент и ответить на вопросы группы депутатов не менее чем из семи человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

шови

анаклия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, тбилиси, вахтанг гомелаури, леван давиташвили, шови, анаклия, оползень в шови