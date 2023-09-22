https://sputnik-georgia.ru/20230922/zavershena-rekonstruktsiya-turisticheskoy-dorogi-v-borzhomi-282548652.html

Завершена реконструкция туристической дороги в Боржоми

Завершена реконструкция туристической дороги в Боржоми

Обновленная дорога в Боржомском районе обеспечит комфортное передвижение местных жителей и туристов 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T12:57+0400

2023-09-22T12:57+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Завершено восстановление дороги, ведущей в горную деревню Молити (община Табацкури) района Боржоми, говорится в сообщении местной администрации.Восстановление дорожной инфраструктуры в этих селах проводится впервые. Обновленная дорога обеспечит комфортное передвижение местных жителей и туристов. В рамках проекта на участке протяженностью 2,2 км уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие и бетонные подпорные стенки."Деревня Табацкури обладает наибольшим туристическим потенциалом, здесь есть красивое озеро, которое посещает множество приезжих, обновленная дорожная инфраструктура будет способствовать развитию туризма", – заявил мэр муниципалитета Боржоми Отар Арболишвили.Реабилитация дороги Ахалкалаки-Боржоми, соединяющей Табацкури, началась в 2019 году, и на первом этапе была проведена реабилитация дороги Баланти и Чихарули. Проект дорожной инфраструктуры будет реализован в следующем году, и в общей сложности асфальтобетонное покрытие будет уложено на участке протяженностью до 12 км. Работы по восстановлению дорог проводятся при совместном финансировании Горного фонда и местного бюджета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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